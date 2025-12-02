Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
    El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”. /FOTO: CUARTOSCURO

Un documento oficial difundido recientemente revela que percibe un salario superior al declarado públicamente, reavivando el debate sobre opacidad y desigualdad

CDMX.- La reciente difusión de un documento oficial sobre el salario del dirigente partidista Andrés Manuel López Beltrán -secretario de Organización del partido Morena desde septiembre de 2024- reabrió el debate público sobre la remuneración interna en el partido y las promesas de austeridad.

Según el registro más reciente disponible en la plataforma de transparencia, actualizado al 30 de septiembre de 2025, López Beltrán percibe una remuneración mensual total de 127 mil 592.70 pesos. Esta cifra se compone de un sueldo neto de 94 mil pesos y retenciones por impuestos por 33 mil 592.70 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara baja avala 17 reformas de género para blindar igualdad, salario y vida libre de violencia

El monto divulgado desecha una declaración pública previa hecha en agosto de 2025 por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

La revelación no solo muestra que la remuneración supera ampliamente ese umbral, sino que además lo coloca por encima del salario declarado por la propia Alcalde, lo que genera cuestionamientos sobre la coherencia del discurso de austeridad del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Avalan cambios a ascensos en la Marina; oposición exige frenar tareas civiles y blindar contra corrupción

El caso ha encendido críticas de distintos sectores, que consideran que la falta de transparencia en los ingresos internos de partidos políticos debilita la confianza ciudadana. Además, la discrepancia entre lo declarado públicamente y lo registrado oficialmente alimenta cuestionamientos sobre discrecionalidad y privilegios internos.

El intercambio de cifras pone sobre la mesa una nueva conversación sobre rendición de cuentas, equilibrio entre salario, función pública y confianza social, en un momento en que muchos ciudadanos exigen coherencia entre las promesas de austeridad y el gasto real de las dirigencias políticas. Con información de Agencias

Temas


Opacidad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

