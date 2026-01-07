Los simulantes

/ 7 enero 2026
    Los simulantes

Ya reparten camisetas, pegatinas con sus nombres, organizan loterías populares en las colonias de quienes menos tienen

Lo hacen con la anuencia de las autoridades electorales. Burda manera de impostura. Quienes navegan en las lagunas legales, los precandidatos a los cargos de elección electoral, a quienes debieran de convencer los militantes de sus partidos políticos.

A lo largo del territorio nacional, panorámicos, batucadadas en las principales calles citadinas, caminando en las zonas rurales, buscan la preferencia de los electores generales.

Prometen lo imposible. Desde la seguridad contra el crimen organizado. Mejorar la calidad de las carreteras. Mayor inversión. Empleo para todos. Tarjetas de ayudas para estudiantes, adultos mayores, mujeres en desamparo y quienes perdieron el empleo.

Se promueven de forma grotesca. De hacerlo, ningún tribunal electoral daría abasto para la cantidad de denuncias. Resultaría imposible tramitar, multar e inhabilitar a la caballada del 2024.

Prefieren hacerse de la vista gorda. Como si nada pasara. Le dejan al elector la carga. Así desde presidencia nacional, gobernadores, diputados federales, alcaldías y diputados locales, están zurcidos con el mismo telar y el hilo de la suspicacia.

Con tan sólo colocar el prefijo de pre al ungido por la voluntad de los grupos en pugna. Así Claudia y Xóchitl presentan al empresariado sus planes sexenales de trabajo.

Determinar un freno en la temporada de las cargadas, para los ministros de la corte, los supera.

La democracia mexicana vive el duelo adelantado. Los simuladores, aquellos de la sonrisa volante, inscriben el convenio de impunidad flagrante.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

