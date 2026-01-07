Restar no sirve para nada

Opinión
/ 7 enero 2026
    Restar no sirve para nada
    FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO

García y todo el valle de las salinas huelen aún a polvorín. A esa zona regalada a Monterrey le resulta gravosa

Ignoramos las actividades culturales de la UANL en el estadio Universitario. Por lo menos eso menciona la autoridad máxima de la casa de estudios.

Entre los papeles acordados entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza. Construir una nueva cantina futbolera, en palabras llanas, en los terrenos aledaños donde se ubica parte del antiguo campo militar.

La capital de Nuevo León sede esa parte muy valiosa, en costo, para desafectar el predio, mediante el cañonazo financiero, para cada uno de los integrantes del honorable cabildo. Puestos de acuerdo, el circo del balompié, comenzará a demoler varios de los complejos deportivos aledaños a la zona.

Monterrey ha recibido, en otras administraciones de distintos institutos políticos, extensiones de tierra de la alcaldía de García. Al detonar zonas residenciales con el apellido de Cumbres.

Tan lejanas como para prestar servicios públicos. Abundante basura. Policía capacitada en prevención del delito. Alumbrado para las avenidas principales. Drenaje evitando las inundaciones de aguas negras y la esporádica lluvia. Tubería de gas. Postes de telefonía fija y servicios de internet de alta velocidad.

Los habitantes de esa zona conocen perfectamente la imperiosa necesidad de desfogar Paseo de los Leones, Lincoln y Ruiz Cortines. A toda hora el caos vehicular produce energúmenos conductores de la mentada gratuita.

Pleitos, cerrones, choques por alcance, balaceras, ulular de ambulancias extraviadas. Bolsillos llenos de quienes hasta el día de hoy conviven con los humildes de la tierra.

Las rutas urbanas ni siquiera existen en trazo o son poco frecuentes para la cantidad de usuarios.

García y todo el valle de las salinas huelen aún a polvorín. A esa zona regalada a Monterrey le resulta gravosa.

En cambio, por la proximidad a las zonas industriales, educativas y comerciales, además de muy contaminadas, adjuntas a la UANL debieron ser ofrecidas no en comodato, intercambio, donación o ceder.

Funciona únicamente de plataforma de despegue para las próximas elecciones de la gubernatura, diputación federal y local del PRIAN.

Restarle metros. Negocio enorme donde el regiomontano pierde de calle. Patada en salva sea la parte para el patrón de Movimiento Ciudadano. Samuel García y su proyecto político de heredar el poder a su influencer esposa, la señora Mariana Rodríguez.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

