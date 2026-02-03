PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo

TORREÓN, COAH.- Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afinan los últimos detalles de la agenda legislativa que impulsarán durante el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia este 1 de febrero, con énfasis en temas económicos, de seguridad y en el análisis de la reforma electoral.

La diputada federal Verónica Martínez informó que el grupo parlamentario ha sostenido diversas reuniones para consensuar iniciativas orientadas a atender las demandas ciudadanas y fortalecer la transparencia en el ejercicio público. Señaló que uno de los ejes centrales será la discusión de la reforma electoral impulsada por el bloque oficialista.

Martínez consideró poco probable que la propuesta alcance los votos necesarios para su aprobación y reiteró que el PRI mantendrá una postura firme en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la pluralidad política.

“Advertimos que con esta reforma existe un riesgo para la democracia, para el INE y para la representación de las minorías”, sostuvo la legisladora.

Añadió que, si bien el partido está abierto al diálogo, su bancada presentará propuestas alternativas que fortalezcan las instituciones electorales y garanticen procesos justos y equitativos, reiterando su compromiso con la defensa de la democracia y la inclusión de todas las voces en el Congreso.

