A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas

A siete días de haberse instalado frente a Palacio Nacional, el plantón de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en el Zócalo de la Ciudad de México se mantiene gracias a la solidaridad ciudadana, sin apoyos directos de autoridades estatales o municipales, señaló Azael Reyes Charles, integrante del Frente por las 40 horas Coahuila.

El activista explicó que, contrario a lo que se ha difundido desde instancias locales, los extrabajadores no han recibido respaldo institucional más allá del traslado en camión que se les otorgó cuando acudieron a Saltillo en noviembre. “El único apoyo que se les ha dado por parte del gobierno del Estado fue el camión”, afirmó.

Reyes Charles detalló que la permanencia del campamento ha sido posible por aportaciones de personas trabajadoras, principalmente desde la Ciudad de México, aunque también se han recibido apoyos desde otros estados. Entre la ayuda se incluyen víveres, agua, alimentos, recargas de gas y transferencias económicas.

Indicó que el apoyo puede brindarse de manera directa en las carpas instaladas frente a Palacio Nacional o mediante transferencias que llegan sin intermediarios a los propios extrabajadores. “Los compañeros están recibiendo directamente los apoyos. No hay ningún intermediario”, precisó.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el movimiento, se puede apoyar con: alimentos no perecederos (por ejemplo: arroz, frijol, lentejas, aceite, azúcar, sal, latas de atún, sardina o verduras, sopas de pasta, café, entre otros), bebidas no alcohólicas (leche en polvo o tetrapack, agua o jugos) y mantas para cubrirse del frío.

Para apoyo a distancia, se solicitó transferir a Banco Afirme, a la cuenta 4130 9801 4336 3123, a nombre de Pável Pérez Patiño.

NO SE MOVERÁN DE ZÓCALO

De acuerdo con el integrante del Frente, los extrabajadores ya han acudido a instancias judiciales y sostuvieron una reunión con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López. Sin embargo, advirtió que el plantón no se levantará mientras no exista una garantía clara sobre el pago de sus adeudos.

“Lo que buscan es certeza. O una reunión con la presidenta o un compromiso que asegure que no se les pagará únicamente bajo la Ley de Quiebras”, explicó, al subrayar que no se conformarán con avances parciales.

LEY DE QUIEBRAS

Reyes Charles señaló que la indemnización conforme a la Ley de Quiebras es la opción que menos beneficia a los extrabajadores, según los cálculos que ellos mismos han realizado. Explicó que los adeudos comenzaron antes de que se declarara la quiebra de la empresa, cuando dejaron de pagarse salarios, se limitaron prestaciones y se presentaron problemas de atención médica.

También mencionó que el calendario para la venta de AHMSA, que concluía el 31 de enero, no se respetó, ya que se promovió un recurso legal que permitió prorrogar el proceso durante febrero y posponer la operación hasta marzo. “El temor es que, así como se autorizó una prórroga, puedan venir muchas más”, advirtió.

DESGASTE EN EL CONFLICTO

El activista informó que, con base en los datos que les han compartido los propios extrabajadores, exobreros han fallecido sin recibir liquidación ni justicia laboral. “Por las cifras que nos habían dado ellos, ya ascienden los 70 exobreros fallecidos en espera de sus liquidaciones y de recibir justicia, justicia laboral”, expuso.

Añadió que el desgaste prolongado del conflicto ha impactado a familias completas. “Con el fallecimiento del familiar, obviamente la gente se va a cansar o a preferir buscar otros medios de sustento y ya no va a seguir luchando por lo legal o por lo justo”, señaló.

Reyes Charles recordó que AHMSA concentraba cerca del 30 por ciento del empleo en Monclova, lo que dejó a más de 14 mil familias sin sustento. Añadió que la recolocación laboral ha sido limitada, especialmente para quienes superan los 60 años, una edad que, afirmó, suele utilizarse como criterio excluyente en las contrataciones.

Indicó que incluso ante una eventual reactivación de la siderúrgica, muchos extrabajadores podrían no ser recontratados por ese factor.

MÁS ALLÁ DE AHMSA

El integrante del Frente contrastó el discurso de “paz laboral” con cifras de empleo en el estado y sostuvo que “la realidad es que” en Coahuila “cerramos como uno de los estados con mayor desempleo, con un 4.3 de desempleo”.

Añadió que, según lo expuesto, “el año pasado 2025 cerramos con cifras de casi 33 mil empleos perdidos”. Recordó el tema de los despidos recientes en la industria automotriz: “Simplemente este año ya lo empezamos con mil 900 de General Motors”.

También refirió declaraciones empresariales sobre un posible recorte adicional: “De parte del sector hotelero, se comentó tan cual que va a sobrar gente”, y estimó que “estos empleos perdidos van a ser más o menos como 9 mil para finales del primer trimestre del 2026”.

Cuestionó que las ferias del empleo sean presentadas como solución, al considerar que existe un desajuste entre los perfiles que se buscan y la experiencia real de quienes perdieron su trabajo.

FALSOS RESPONSABLES

Reyes Charles advirtió sobre discursos que culpan a personas migrantes internas por la falta de empleo, los cuales calificó como racistas y clasistas. Sostuvo que las decisiones laborales dependen de empresas y políticas públicas, no de la llegada de personas de otras regiones.

Añadió que la migración interna responde, en muchos casos, a contextos de violencia, inseguridad y falta de oportunidades, y no a la intención de desplazar a otros trabajadores.

Finalmente, el activista afirmó que el Frente mantiene comunicación constante con los extrabajadores y que la visibilidad del plantón es clave para evitar que el caso quede en el olvido. “La solidaridad ha sido el único sostén hasta ahora. Por eso es importante seguir hablando del tema y no permitir que se normalice una injusticia que afecta a miles de familias”, concluyó.