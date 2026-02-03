Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Servicios Aeroportuarios confirmó que el vuelo a la capital de Jalisco estará disponible a partir de junio, y al Caribe desde Semana Santa
El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe ampliará en los próximos meses sus opciones de conectividad aérea con el arranque del vuelo diario Saltillo–Guadalajara a partir de junio, así como con el inicio de operaciones de la ruta Saltillo–Cancún durante el periodo vacacional de Semana Santa, con una programación gradual desde abril, informó Óscar Pérez Benavides, titular de Servicios Estatales Aeroportuarios.
Detalló que la ruta operada por Volaris entre Saltillo y Guadalajara comenzará el 1 de junio, con frecuencias diarias de lunes a domingo y una capacidad de 186 pasajeros, aunque en algunos casos podrá operar con aeronaves de hasta 240 asientos.
“Los boletos ya están a la venta en el portal de la aerolínea. Se trata de un vuelo permanente, diario, que viene a fortalecer la conectividad del estado”, señaló.
De acuerdo con la programación publicada por la empresa, el vuelo Guadalajara–Saltillo partirá a las 18:55 horas, con llegada a las 20:22, mientras que el trayecto Saltillo–Guadalajara despegará a las 20:55, con arribo a las 22:25 horas. La duración aproximada del vuelo es de una hora y media, con tarifas variables según la fecha y la demanda.
Respecto al vuelo a Cancún, operado por Viva Aerobus, el funcionario explicó que la intención es contar con dos frecuencias semanales, aunque precisó que su implementación se realizará de manera escalonada.
“El vuelo a Cancún inicia durante el periodo vacacional de Semana Santa y se irá programando de forma gradual, conforme a la temporada y la demanda”, explicó.
En la plataforma de la aerolínea, el calendario de disponibilidad muestra fechas programadas a partir de abril, con operaciones concentradas en periodos vacacionales y fines de semana, así como salidas específicas en meses posteriores, lo que refleja una calendarización por fechas en esta primera etapa de la ruta.
Sobre el comportamiento general del aeropuerto, Pérez Benavides indicó que actualmente se registra un promedio de entre 330 y 340 pasajeros diarios en la ruta Saltillo–Ciudad de México, lo que refleja un flujo constante desde la reactivación de las operaciones comerciales.
Por su parte, la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, destacó que desde la reapertura del aeropuerto se han movilizado 24 mil pasajeros.
“Hoy contamos con tres rutas activas y próximas a iniciar. En menos de un año se han registrado 24 mil pasajeros, cuando antes no se lograba esa cifra ni en dos años”, señaló. Agregó que el flujo diario ha permitido captar viajeros no solo de distintas regiones de Coahuila, sino también de estados vecinos.
Finalmente, Pérez Benavides afirmó que el aeropuerto se encuentra preparado para atender el incremento de operaciones previsto en los próximos meses, incluida su participación como aeropuerto alterno durante el Mundial, además de que continúan las gestiones para ampliar la conectividad aérea conforme a la demanda y a los procesos de autorización correspondientes.