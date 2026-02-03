Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe ampliará en los próximos meses sus opciones de conectividad aérea con el arranque del vuelo diario Saltillo–Guadalajara a partir de junio, así como con el inicio de operaciones de la ruta Saltillo–Cancún durante el periodo vacacional de Semana Santa, con una programación gradual desde abril, informó Óscar Pérez Benavides, titular de Servicios Estatales Aeroportuarios.

Detalló que la ruta operada por Volaris entre Saltillo y Guadalajara comenzará el 1 de junio, con frecuencias diarias de lunes a domingo y una capacidad de 186 pasajeros, aunque en algunos casos podrá operar con aeronaves de hasta 240 asientos.

“Los boletos ya están a la venta en el portal de la aerolínea. Se trata de un vuelo permanente, diario, que viene a fortalecer la conectividad del estado”, señaló.

De acuerdo con la programación publicada por la empresa, el vuelo Guadalajara–Saltillo partirá a las 18:55 horas, con llegada a las 20:22, mientras que el trayecto Saltillo–Guadalajara despegará a las 20:55, con arribo a las 22:25 horas. La duración aproximada del vuelo es de una hora y media, con tarifas variables según la fecha y la demanda.