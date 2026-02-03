Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de las personas usuarias del transporte público, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) imparte un curso gratuito de capacitación dirigido a operadoras y operadores del transporte, enfocado en la atención de situaciones de violencia dentro de las unidades.

La capacitación se realiza todos los martes a las 14:00 horas en las instalaciones del IMM, en coordinación con la Dirección de Transporte Público.

Durante el curso se revisa el protocolo de actuación ante casos de violencia, con el fin de que el personal del transporte cuente con herramientas prácticas para identificar, atender y canalizar adecuadamente este tipo de situaciones.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Amira Darwich García, informó que este curso es un requisito indispensable para la obtención del tarjetón de transporte público, lo que contribuye a la profesionalización del sector y a la prestación de un servicio más seguro y responsable.

Señaló que el único requisito para inscribirse es presentar una copia de una credencial oficial, lo que facilita el acceso a esta capacitación.

Durante las sesiones, los participantes reciben orientación para priorizar la protección de las personas usuarias y fomentar un entorno de respeto y seguridad dentro de las unidades de transporte público.

La Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda refrendó su compromiso con la prevención de la violencia, la capacitación continua y el fortalecimiento de un transporte público consciente de su responsabilidad social.

Para mayor información sobre cursos y actividades del Instituto Municipal de la Mujer, se encuentra disponible el teléfono 871 500 7419.