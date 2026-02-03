Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 3 febrero 2026
    Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón
    Operadores del transporte público reciben capacitación en protocolos de atención ante situaciones de violencia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El curso es gratuito y obligatorio para la obtención del tarjetón de transporte público

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de las personas usuarias del transporte público, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) imparte un curso gratuito de capacitación dirigido a operadoras y operadores del transporte, enfocado en la atención de situaciones de violencia dentro de las unidades.

La capacitación se realiza todos los martes a las 14:00 horas en las instalaciones del IMM, en coordinación con la Dirección de Transporte Público.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llaman a apoyar a niña de 5 años que lucha contra el cáncer y a su abuelita cuidadora

Durante el curso se revisa el protocolo de actuación ante casos de violencia, con el fin de que el personal del transporte cuente con herramientas prácticas para identificar, atender y canalizar adecuadamente este tipo de situaciones.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Amira Darwich García, informó que este curso es un requisito indispensable para la obtención del tarjetón de transporte público, lo que contribuye a la profesionalización del sector y a la prestación de un servicio más seguro y responsable.

Señaló que el único requisito para inscribirse es presentar una copia de una credencial oficial, lo que facilita el acceso a esta capacitación.

Durante las sesiones, los participantes reciben orientación para priorizar la protección de las personas usuarias y fomentar un entorno de respeto y seguridad dentro de las unidades de transporte público.

La Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda refrendó su compromiso con la prevención de la violencia, la capacitación continua y el fortalecimiento de un transporte público consciente de su responsabilidad social.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Sisbeles alerta sobre infiltración criminal en la política, tras renuncia de Adán Augusto

Para mayor información sobre cursos y actividades del Instituto Municipal de la Mujer, se encuentra disponible el teléfono 871 500 7419.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Cursos
transportistas

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Verónica Martínez, diputada federal del PRI, durante una reunión legislativa.

PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo
El campamento se mantiene con solidaridad ciudadana y sin apoyos oficiales directos.

A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas
El desarrollo se ubicará sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en un terreno actualmente baldío.

Saltillo: por arranque de construcción de Parque Norte en marzo, mantiene empresa diálogo con vecinos
Con los vuelos a CDMX y Monterrey, la terminal saltillense recuperó la actividad, luego de varios años frenada tras la pandemia.

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Senado morenista

Senado morenista
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial