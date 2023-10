Madrugar para que amanezca, los nuevos plazos políticos

En política se adelantan vísperas.

Todos quieren madrugar para que amanezca más temprano. La encuesta se vuelve electiva. Al coordinador se le trata como candidato y se le dirigen porras y aclamaciones, llamándolo repetidamente presidente. Los movimientos partidarios internos tienen color de propaganda electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Palabras para acuerdos eficaces: la solución en el Tec Saltillo

Los plazos y las fechas resultan inútiles al sufrir inobservancia total. Queda entonces el extenso campo de batalla en que también se practica una indiferencia hacia cualquier intento normativo que busque moderación, oportunidad y autenticidad.

La débil legislación no punitiva se suma a la arbitrariedad de los interesados. Pueden perseguirse objetivos sin importar la ética o la licitud de los medios empleados.

DERRUMBE SOBRE FIELES

Estaban en misa dominical en Ciudad Madero y se les vino el techo encima. La fuerza de gravedad había estado haciendo su función en la techumbre hasta que venció todas las resistencias.

Muchos piensan que eso no debería pasar. Que puede quemarse un antro o destrozarse un vehículo de un malhechor en huida. Que todo accidente ha de ser como un castigo por mala vida. Que el bien intencionado tiene una especie de blindaje que lo protege de cualquier adversidad.

Esa mentalidad se expresa en una óptica propia del Antiguo Testamento: al bueno le va bien y al malo le toca lo peor. Sin embargo, aunque hay casos impresionantes de vidas inocentes y generosas que resultan ilesas después de una catástrofe, lo comprobable es que las leyes naturales se cumplan sin milagrosa intervención divina para proteger vidas humanas.

TE PUEDE INTERESAR: Pensar, un ejercicio peligroso

VISIÓN DE FE

El mismo Salvador, Hijo de Dios, no fue librado de la calumnia, de la condena injusta ni del suplicio de la crucifixión. En caso de desastres sorpresivos, la intervención divina es la de dar paciencia, fortaleza y esperanza a las víctimas.

Los que rescatan y ayudan a los sobrevivientes reciben también la ayuda divina para todos sus actos de heroica servicialidad.

El aprendizaje en estas calamidades es darle importancia a los mantenimientos oportunos en todos los sitios de concentración multitudinaria. Los techos necesitan constante vigilancia para comprobar, con un buen peritaje, su suficiente resistencia. Se evitan así los desplomes que pueden ser mortíferos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo a examen: ciudadanos revelan los peores hábitos al conducir en la capital de Coahuila

PEDALEO CICLISTA

Brilla una luna de octubre.

Un grupo de ciclista deja recargadas sus bicis para tomar juntos un refresco.

“¡Qué a todo dar sería poder pedalear por toda la ciudad por ruta segura!”, comentó Jacinta.

“A mí por poco me atropella uno al invadir la ciclovía”, comentó Tomás. “Hay tramo de respingos y faltan otros buenos que uno quisiera recorrer si existieran”, indicó Jorge. “Si no fuera por la luna de octubre no hubiéramos tenido la luz que disfrutamos”, concluyó Emma levantando la vista al cielo.

Dan todos los primeros pedaleos para la última etapa de su trayecto nocturno...