Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 3 noviembre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump “...Trump podría perder hoy el Congreso...”. Lo digo con toda calma, y sin nada de emoción: si Trump pierde la elección prometo bailar en Chalma. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia