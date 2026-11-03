Manganitas ∙ AFA

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Manganitas ∙ AFA
    EFE

“...Trump podría perder hoy el Congreso...”.

Lo digo con toda calma,

y sin nada de emoción:

si Trump pierde la elección

prometo bailar en Chalma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Manganitas

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
true

Estados Unidos, una elección histórica

Desde haciendas virreinales hasta bosques cubiertos de niebla, diversos rincones de México han servido como escenario para clásicos del cine de terror nacional e internacional.

¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
La excepcional interpretación de Arturo de Córdova en El Esqueleto de la Señora Morales, comedia negra de nuestro cine mexicano

Macario, El esqueleto de la señora Morales, Maclovia... Estas son las mejores películas de Día de Muertos de la época de oro del Cine Mexicano (videos)
Las investigaciones apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma por un monto de 2 mil 450 millones de pesos.

FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero
La Selección Mexicana quedó a una victoria de asegurar una medalla en Dakar 2026, luego de superar a Turquía en los cuartos de final del beisbol 5 mixto.

Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5