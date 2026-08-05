Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    EFE

“...Sanciones a los futbolistas argentinos...”.

Con las medidas tomadas

en el deporte del gol

habrá luego más futbol

y muchas menos patadas.

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Futbol
Manganitas
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