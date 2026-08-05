Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 5 agosto 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Futbol Manganitas Sanciones Organizaciones Selección Argentina de Futbol “...Sanciones a los futbolistas argentinos...”. Con las medidas tomadas en el deporte del gol habrá luego más futbol y muchas menos patadas. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Futbol Manganitas Sanciones Organizaciones Selección Argentina de Futbol Encuesta Vanguardia