Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 5 octubre 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Política México Narcotraficantes “...Siguen cayendo alcaldes morenistas por vínculos con el narco...”. ¿Alcaldes? No es suficiente. Busquen también sin temor a más de un gobernador, y hasta a algún expresidente. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Política México Narcotraficantes Encuesta Vanguardia