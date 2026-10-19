Más centenarios y ‘El Laberinto del Fauno’

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Opinión
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    Más centenarios y ‘El Laberinto del Fauno’

El pasado 14 de octubre se cumplieron 100 años de la publicación de la novela “Winnie Pooh” del escritor inglés Alan Alexander Milne, inspirado en un oso de peluche de su hijo, Christopher Robin Milne.

Ese libro, así como otro posterior de 1928 titulado “The House at Pooh Corner” propiciaron una colección de historias que sirvieron a su vez de base para una serie de adaptaciones en el género de la animación para la pantalla grande que popularizaron los estudios Walt Disney a partir del largometraje “The Many Adventures of Winnie the Pooh” (John Lounsbery; Wolfgang Reitherman y Ben Sharpsteen, 1977) así como, más recientemente, de la versión en acción viva “Christopher Robin” (Marc Forster, 2018), protagonizada por Ewan MacGregor y otra de terror, “Miel y sangre”, del 2023.

Pero este fue solamente el primero de los centenarios que se conmemoraron en el curso de la semana, ya que el jueves 15 coincidieron los que hubieran sido de la actriz mexicana Rosario Gálvez, recordada como esposa del actor y cantante Luis Aguilar y por películas protagonizadas junto a él como “Ando volando bajo” (Rogelio A. González, 1959) así como del filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y activista francés Michel Foucault, cuyo legado de sus estudios críticos de las instituciones llegó incluso al cine en producciones como la adaptación de su libro “Moi, Pierre Riviere, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frére” (1976), entre otras más.

El último centenario importante de la semana se dio el domingo 18, con el que hubiera sido un festejo para un actor tan controvertido como icónico en la pantalla grande: Klaus Kinski, sobre todo por protagonizar bajo las órdenes del no menos prestigioso cineasta alemán Werner Herzog en clásicos de la talla de la épica “Aguirre, la furia de un dios” (1972), filmada en locaciones naturales de Perú al lado de la también desaparecida actriz mexicana Helena Rojo; el remake de “Nosferatu” (1979), teniendo como pareja a la francesa Isabelle Adjani, y “Fitzcarraldo” (1982), compartiendo créditos con la italiana Claudia Cardinale, entre otros clásicos más.

Y para cerrar con broche de oro, luego de inaugurarse el viernes 16 con “Campeón gabacho”, la más reciente película del cineasta mexicano Jonás Cuarón, y continuar el sábado con el homenaje al artista michoacano Marco Antonio Solís junto a la banda con la que inició su ascendente carrera musical, Los Bukis, con la proyección de su éxito taquillero de 1990 “Cómo fui a enamorarme de ti”, de Sergio Olhovich, el domingo 18 la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia dio la bienvenida al gran Guillermo del Toro, 20 años después de haber presentado ahí su clásico “El laberinto del fauno”, para entregarle la Medalla de la Filmoteca UNAM.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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