¿Fuiste? Brett Young cierra con broche de oro el Rodeo Saltillo 2026

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    ¿Fuiste? Brett Young cierra con broche de oro el Rodeo Saltillo 2026
    Fiesta. Young conquistó al público saltillense y volvió al escenario para interpretar ‘In Case You Didn’t Know’, uno de los temas más esperados de la noche. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El cantante estadounidense encabezó la clausura del Rodeo Saltillo y conquistó al público con éxitos como ‘In Case You Didn’t Know’, que se popularizó en TikTok

El domingo se vivió la jornada más country del Rodeo Saltillo, durante su cuarto y último día, con una gran afluencia de público y una de las clausuras más esperadas, protagonizada por los artistas de la noche.

Para comenzar la tarde, la agrupación Heartland, originaria de Alabama, Estados Unidos, se presentó por primera vez en México e interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos ‘I Loved Her First’. Durante su actuación, los integrantes interactuaron con el público en inglés y agradecieron la presencia de los asistentes. “¡Qué hermosa gente, miren nada más esto!”, expresó uno de ellos. En respuesta, el público levantó sus sombreros y gritó de alegría.

Además, la agrupación interpretó temas conocidos como ‘Dry County’, de Bon Jovi, y ‘Beer in Mexico’, durante la cual invitó a los presentes a darle un trago a sus bebidas.

Al finalizar su presentación, los integrantes firmaron algunos artículos de los asistentes y se despidieron lanzando besos al aire.

“Qué bueno que traen buenos cantantes extranjeros. Cantó súper bien, excelente concierto”, comentó Laura Padilla, asistente al Rodeo Saltillo.

Brett Young fue el segundo artista en subir al escenario y sorprendió a los presentes al comenzar su actuación antes de la hora prevista. El cantante interpretó ‘Like I Love You’, tema que se viralizó en TikTok y que reunió a los asistentes, quienes sumaron su energía a la presentación.

$!Reacción. Los asistentes levantaron sus sombreros y acompañaron con entusiasmo las canciones de Heartland durante su debut en México.
Reacción. Los asistentes levantaron sus sombreros y acompañaron con entusiasmo las canciones de Heartland durante su debut en México. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

A pesar de que el cantante no hablaba español, logró una gran interacción con la audiencia. Incluso preguntó si había algún problema con que hablara en inglés, a lo que los fanáticos respondieron que podía comunicarse con ellos en su idioma.

Después, Young compartió detalles de su vida personal y habló del gran amor que siente por su familia, especialmente por su esposa. También contó algunas historias relacionadas con el embarazo de ella antes de comenzar a interpretar su canción ‘Lady’.

“Tengo un par de historias sobre mi familia, pero mi español no es muy bueno para contarlas. ¿Puedo contarlas en inglés?”, comentó Brett Young.

El cantante se despidió entre muestras de alegría, pero, a petición del público, regresó al escenario para interpretar su mayor éxito, ‘In Case You Didn’t Know’. La respuesta de los asistentes lo sorprendió por los gritos y las voces que acompañaron la canción.

En esta edición de 2026, el Rodeo Saltillo sorprendió a los asistentes con una oferta de música, gastronomía y cultura. Para muchos, fue uno de los mejores eventos realizados.

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“Yo vendré el próximo año e invitaré a más personas”, expresó Laura Elena Villarreal.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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