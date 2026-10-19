¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Fondo de Cultura Económica

Esta semana te recomendamos leer; “Una mujer respetable y otros cuentos” de Kate Chopin, “La promesa” de César Gándara, “El orden natural de las cosa”s de Claudia Sandoval y “Terror a la media noche” de Abby Howard

Una mujer respetable y otros cuentos de Kate Chopin

En este volumen tres relatos de Kate Chopin: “La tormenta”, “El beso” y “Una mujer respetable”, todos protagonizados por mujeres inteligentes, autónomas y conscientes de su deseo, especialmente en el ámbito sexual. Aunque en estos cuentos se retrata a mujeres casadas o próximas al matrimonio cuya independencia económica y doméstica es limitada o prácticamente inexistente, se trata de personajes que ejercen su autonomía mediante su comportamiento, su forma de comunicarse y el control que ejercen sobre sus propios cuerpos. En todos estos relatos también se hace visible, en ocasiones de forma sutil, la interacción entre las comunidades de origen francés (los creoles) y las poblaciones afroamericanas, así como la geografía particular de la península de Luisiana.

La promesa de César Gándara

En el cuento La promesa, ganador por unanimidad el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” en 2021, César Gándara narra la terrible realidad de cientos de migrantes, cuyo sueño de una vida mejor se convierte en pesadilla y terminan esclavizados en su camino hacia el anhelado sueño americano. En el infierno de una mina clandestina solo la mejora de un padre por darle a su hijo la posibilidad de sobrevivir y tener una vida mejor, le ayuda a mantener una luz de esperanza, un rumbo en el camino y la dignidad intacta.

El orden natural de las cosas de Claudia Sandoval

El orden natural de las cosas, obra ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes 2026, nos invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, las heridas generacionales y su efecto en la construcción de la historia individual. Con un lenguaje que recupera lo íntimo y personal, Claudia Sandoval nos invita a reflejarnos en los espejos que revelan sus versos.

Terror a la media noche de Abby Howard

En los oscuros límites de la realidad acechan seres con intenciones inescrutables: los objetos ordinarios pueden volverse posesiones malditas, entidades que parecen amistosas pueden volverse monstruosas, y las que parecen monstruosas pueden ser la más fiel compañía. Estas cinco historias muestran lo que ocurre cuando la desesperación nos lleva a buscar consuelo en lo sobrenatural, y lo que ocurre cuando el mundo humano choca con el de algo distinto. Ten cuidado al adentrarte en la oscuridad, pues nunca se sabe lo que aguarda en los relatos de Terror a la medianoche.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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