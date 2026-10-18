Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida

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    Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida
    Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas. VANGUARDIA/ARCHIVO

El poder en los puños de la boxeadora saltillense Mayela ’La Cobrita’ Pérez se dejó sentir en Florida al hacer una extraordinaria pelea que terminó en decisión cuestionable por parte de los jueces

La boxeadora saltillense Mayela ‘La Cobrita’ Pérez subió al cuadrilátero este domingo 18 de octubre en Florida para enfrentar a la estadounidense Rosalinda Rodríguez, en un combate que se extendió durante los seis asaltos pactados y terminó con una decisión favorable para la pugilista local pese a la cátedra de buen boxeo que mostró la de Saltillo.

La pelea formó parte de la cartelera de Fists of Fury 13, celebrada en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood, Florida, donde ambas contendientes disputaron el título de la NBA Americas. Aunque Pérez mostró recursos técnicos y buscó mantener la iniciativa, las tarjetas de los jueces terminaron inclinándose a favor de Rodríguez.

El resultado representó una derrota para la representante de Saltillo, quien llegó a este compromiso con una trayectoria internacional destacada que la ha llevado a medirse con distintas rivales fuera de México. Por su parte, Rodríguez conservó su condición de invicta, de acuerdo con la información previa al combate.

Mayela ‘La Cobrita’ Pérez, boxeadora saltillense, busca título de peso gallo de la NBA Americas en Florida

SEIS ASALTOS DE INTENSIDAD SOBRE EL RING

Durante los seis episodios, La Cobrita Pérez mantuvo una postura ofensiva y trató de marcar diferencia mediante combinaciones y golpes directos. La saltillense buscó los espacios para conectar al rostro de su oponente, mientras Rodríguez respondió con una estrategia más cautelosa y enfocada en la defensa.

Uno de los momentos destacados llegó en el último asalto, cuando la mexicana encontró oportunidades para conectar su poderosa recta de derecha . Desde su esquina, el maestro Óscar Soberón se mantuvo atento y alentó a su pupila durante el intercambio de golpes, en un cierre que elevó la intensidad del enfrentamiento.

Pérez terminó el combate de pie y completó la distancia establecida. Su desempeño dejó pasajes de buen y fino boxeo, aunque la valoración de los oficiales fue determinante para definir a la ganadora de la contienda.

LAS TARJETAS DEFINIERON A LA GANADORA

Al concluir el último episodio, el resultado quedó en manos de los jueces. Los tres oficiales otorgaron la ventaja a Rosalinda Rodríguez, quien se llevó la victoria por decisión. La resolución generó cuestionamientos entre quienes consideraron que el trabajo ofensivo de la mexicana merecía una valoración distinta.

La derrota no borra el esfuerzo realizado por la pugilista coahuilense, que enfrentó a una rival invicta en territorio estadounidense y logró completar entera el combate. El resultado, no obstante, se suma a su historial profesional y marca un nuevo capítulo en su recorrido dentro del boxeo internacional.

Inmortalizan a ‘La Cobrita’ Pérez con un mural en Saltillo

SALTILLO, PRESENTE EN EL BOXEO INTERNACIONAL

La participación de Mayela ‘La Cobrita’ Pérez en Florida también puso el foco en el trabajo que se desarrolla en el Gimnasio Municipal de Saltillo, donde la boxeadora ha recibido formación bajo la dirección del maestro Óscar Soberón.

Su presentación en Fists of Fury 13 llevó el nombre de la capital de Coahuila a una cartelera internacional, en una noche en la que el resultado no favoreció a la mexicana, pero sí le permitió mostrar su estilo fino ante una rival que defendió su invicto.

Con los seis asaltos completados y la decisión oficial a favor de Rodríguez, la pelea dejó un resultado definido en las tarjetas y una nueva experiencia internacional para la representante saltillense.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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