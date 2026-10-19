Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la guía para prevención y autoexploración

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    Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la guía para prevención y autoexploración
    La concienciación sobre el cáncer de mama fomenta el autocuidado y recuerda que el diagnóstico oportuno transforma el pronóstico de la enfermedad. PEXELS

Una rutina de autoexploración mensual de tres pasos y los estudios clínicos a partir de los 40 años son la clave para la prevención

Cada 19 de octubre, el mundo une fuerzas para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha no solo busca teñir las ciudades de rosa o visibilizar una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el planeta, sino recordar que la información oportuna es la herramienta más poderosa para proteger la vida. El cáncer de mama representa la neoplasia más frecuente en la población femenina, pero también una de las que cuenta con mayores probabilidades de curación cuando se detecta en sus etapas iniciales.

La prevención y el diagnóstico precoz transforman radicalmente el pronóstico de esta condición. Cuando el tumor se diagnostica en estadios tempranos, las tasas de supervivencia superan el 90 %, mientras que las opciones de tratamiento resultan sustancialmente menos invasivas.

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Adoptar una postura proactiva frente a la salud mamaria no requiere procedimientos complejos para empezar. Abarca desde pequeñas acciones cotidianas, como la autoexploración mensual en casa, hasta el cumplimiento puntual de las citas médicas según la edad y los factores de riesgo de cada persona.

GUÍA PASO A PASO PARA REALIZAR UNA AUTOEXPLORACIÓN

La autoexploración es un hábito sencillo, gratuito e indoloro que se recomienda realizar una vez al mes a partir de los 20 años. Si menstruas, el momento ideal para llevarlo a cabo es entre el séptimo y el décimo día después del inicio de tu periodo, cuando las mamas están menos inflamadas. En caso de menopausia o ciclos irregulares, basta con fijar un día específico en el calendario. El procedimiento consta de dos etapas clave:

1. Inspección visual frente al espejo: Retira la ropa de la cintura para arriba y colócate frente a un espejo con buena iluminación. Observa la forma, tamaño y contorno de tus senos en tres posiciones distintas: con los brazos caídos a los lados, con las manos apoyadas firmemente en la cadera (inclinándote un poco hacia adelante) y con los brazos levantados por encima de la cabeza. Busca asimetrías marcadas, abultamientos visibles, hundimientos, enrojecimiento o cambios en la textura de la piel.

2. Palpación táctil (de pie y acostada): Levantando un brazo detrás de la nuca, utiliza la yema de los tres dedos centrales de la mano opuesta para examinar el seno. Aplica movimientos circulares, verticales o radiales cubriendo toda la mama con tres niveles de presión (suave, media y firme). Repite el proceso acostada sobre la cama con una almohada bajo el hombro para extender el tejido.

3. Exploración de pezón y axila: Con el brazo ligeramente elevado, palpa la zona axilar en busca de ganglios inflamados o pequeños bultos. Finalmente, presiona suavemente el pezón entre los dedos para verificar que no exista salida de líquido transparente, lechoso o con sangre.

$!La autoexploración mamaria se recomienda una vez al mes a partir de los 20 años, preferentemente entre 7 y 10 días después de haber iniciado la menstruación.
La autoexploración mamaria se recomienda una vez al mes a partir de los 20 años, preferentemente entre 7 y 10 días después de haber iniciado la menstruación. MAGNIFIC

ESTUDIOS MÉDICOS CLAVE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA

Aunque la autoexploración permite familiarizarte con tu anatomía, no sustituye la precisión de los estudios de gabinete médico, los cuales identifican lesiones tan pequeñas que aún no se pueden sentir al tacto:

* Mastografía (o mamografía): Es el estudio radiológico de elección para la detección oportuna. Se recomienda realizarla de forma anual o bianual a partir de los 40 años en mujeres sin síntomas. En personas con antecedentes familiares directos de cáncer de mama, el médico puede indicar comenzarla a una edad más temprana.

* Ultrasonido mamario: Utiliza ondas sonoras para crear imágenes del interior del seno. Es el método complementario ideal en mujeres jóvenes (menores de 40 años) debido a que su tejido mamario suele ser más denso, así como para diferenciar entre quistes líquidos y masas sólidas.

* Resonancia magnética mamaria: Se reserva para casos de alto riesgo genético, evaluación de prótesis o cuando los resultados de la mastografía y el ultrasonido requieren un análisis más profundo y detallado.

$!La mastografía es el estudio de elección para detectar lesiones microscópicas a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares.
La mastografía es el estudio de elección para detectar lesiones microscópicas a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares. CANVA

SEÑALES DE ADVERTENCIA Y OPCIONES DE TRATAMIENTO

Conocer las manifestaciones de alerta te permite acudir de inmediato al especialista. Entre los signos de sospecha más comunes destacan la aparición de un nódulo o engrosamiento duro en la mama o axila, cambios en el tamaño o forma del seno, retracción o inversión del pezón, descamación de la aréola, secreción anormal o la presencia de piel con aspecto de “cáscara de naranja”.

Ante un diagnóstico confirmado, la medicina actual ofrece abordajes multidisciplinarios y altamente personalizados según el tipo celular y la etapa del tumor:

* Cirugía: Extracción del tumor (lumpectomía) o de la totalidad del tejido mamario (mastectomía), a menudo acompañada de la evaluación de ganglios linfáticos.

* Radioterapia: Uso de radiación de alta energía para destruir células cancerosas remanentes en el área afectada tras la cirugía.

* Quimioterapia: Medicamentos sistémicos orientados a eliminar células tumorales en todo el cuerpo, administrados antes o después de la intervención quirúrgica.

* Terapia hormonal y dirigida: Tratamientos específicos que bloquean las hormonas o receptores moleculares que estimulan el crecimiento del tumor.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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