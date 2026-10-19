Lluvia de Meteoros Oriónidas 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el punto máximo para verla en México?

Octubre se prepara para darle la bienvenida a la anual lluvia de meteoros Oriónidas, un anillo de fragmentos y restos de polvo provenientes del cometa 1/P Halley, un cuerpo celeste de periodo corto que gira alrededor del Sol cada 76 años, siendo registrada su última aparición en el año de 1986. Este 2026, se podrán observar al menos 20 meteoros por hora en condiciones ideales de cielo oscuro durante el espectáculo, que recorrerán el firmamento a una velocidad de 66 kilómetros por segundo, al ingresar a la atmósfera terrestre. Los meteoros más rápidos pueden dejar estelas luminosas a su paso, que duran desde segundos hasta varios minutos. Además, algunos de estos pueden convertirse en brillantes bolas de fuego en la oscuridad de la bóveda celeste.

¿CUÁNDO SE PODRÁN VER? Esta lluvia de estrellas está activa desde el 2 de octubre y hasta el 7 de noviembre. No obstante, se espera que alcancen su punto máximo durante la noche del 21 y 22 de octubre. De acuerdo con el portal digital de la agencia espacial NASA, en esta ocasión el radiante estará ubicado justo al norte de la estrella brillante Betelgeuse de la constelación de Orión. Cabe recordar que, el radiante es el punto en el cielo desde el cual parecen originarse o irradiar los meteoros durante una lluvia de estrellas. Para observar las Oriónidas, no basta con mirar hacia la constelación de Orión, es mejor observarlas desde una perspectiva de entre 45 y 90 grados respecto al radiante.

¿QUÉ SON LA LLUVIA DE METEOROS ORIÓNIDAS? De acuerdo con el portal especializado Star Walk, esta lluvia de meteoros se origina en las pequeñas partículas y corrientes de polvo que deja el cometa 1P/Halley, el cual podría regresar al sistema solar interior hasta el año de 2061. Luego de algunos pasos por la órbita terrestre, estos restos se han distribuido por gran parte de la trayectoria del cometa. Es así que dos veces al año, la Tierra atraviesa distintas zonas de esta corriente de fragmentos, dando lugar a las Oriónidas en octubre y a las Eta Acuáridas en el mes de mayo.

Este cometa recibe su nombre de Edmond Halley, quien descubrió en 1705 que tres cometas anteriores parecían regresar cada 76 años aproximadamente y sugirió que estos avistamientos correspondían al mismo cometa. Este evento está relacionado con el cometa Halley, ya que la Tierra atraviesa el anillo de escombros de polvo y hielo dejados por el astro en sus órbitas pasadas alrededor del Sol. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, desintegrándose por fricción y creando los característicos destellos o “estrellas fugaces”.

¿CÓMO SE PUEDEN VER LAS ORIÓNIDAS? Si quieres disfrutar del evento, observadores deberán dirigir su mirada hacia su punto radiantes, en la constelación de Orión al este, misma que comienza a emerger por el horizonte después de la medianoche. Bajo óptimas condiciones y con cielo oscuro, se estimula una frecuencia media entre 15 y 20 meteoros por hora. Así que se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, buscar un espacio despejado y evitar el uso de telescopios o binoculares, ya que el ojo humano ofrece el campo de visión amplio ideal.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LAS ORIÓNIDAS Esta lluvia de meteoros puede observarse tanto en el hemisferio norte como en el sur, durante las horas posteriores a la medianoche local y las horas previas al amanecer. Sin embargo, durante este año su brillo podría verse opacado por la iluminación de una luna en su fase gibosa creciente. Algunas recomendaciones para disfrutar de este evento son: - Busca un lugar oscuro, con altura y sin obstáculos para la vista, alejado de la ciudad y de la contaminación lumínica de las calles. - Para tu comodidad, lleva contigo un saco de dormir, una manta o una silla plegable. - Acuéstate boca arriba con los pies apuntando hacia el sureste y mira hacia arriba. - Tómate tu tiempo y deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos. - No utilices instrumentos ópticos, utiliza solo tu campo de visión normal.