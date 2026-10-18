Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos ante Querétaro: ¿cómo está de salud?

La celebración por la goleada de Santos Laguna sobre Querétaro terminó con una noticia inesperada fuera de la cancha: Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb, presidente de los Guerreros, fue operado de emergencia de la vesícula biliar durante la madrugada de este domingo. El directivo presentó molestias físicas después del partido del sábado en el Estadio Corona, donde el conjunto lagunero se impuso 5-0 a los Gallos Blancos. Tras recibir atención y ser valorado por especialistas, ingresó al quirófano, según confirmó Santos mediante un comunicado oficial.

La institución precisó que la intervención se realizó con éxito y que Irarragorri permanecía en sala de recuperación. Sobre su condición, el reporte indicó que “evoluciona de manera satisfactoria”, por lo que las primeras noticias posteriores a la operación son alentadoras. Hasta el momento Santos Laguna no ha dado a conocer una fecha para su alta hospitalaria ni cuánto tiempo deberá permanecer en reposo. El club adelantó que compartirá nuevas actualizaciones sobre la salud de su presidente y agradeció las muestras de solidaridad recibidas. Horas antes, Aleco había protagonizado una de las imágenes de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Desde un palco del Territorio Santos Modelo festejó con entusiasmo los goles del equipo dirigido por Renato Paiva, que parece haber dejado atrás su complicado inicio de campeonato. En el terreno de juego, Tahiel Jiménez fue la figura con tres anotaciones; Eduardo Aguirre y Javier Güémez completaron el marcador. La victoria permitió a Santos encadenar cinco triunfos consecutivos, llegar a 16 puntos y colocarse en la octava posición de la clasificación. El siguiente compromiso de los Guerreros será el miércoles 21 de octubre ante Pumas, nuevamente en el Estadio Corona. Mientras el plantel prepara ese encuentro, la atención de la institución también estará puesta en la recuperación de su presidente, cuya presencia en el partido todavía no ha sido confirmada.