McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos
Plácido Garza La marca inglesa ganó el de constructores desde media temporada y hoy logró el doblete, en el GP de Abu Dhabi, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos
¿Les platico?¡Arre!
Esta fue la temporada de F1 más trepidante de los últimos años.
Lando Norris tuvo que esperar hasta la última fecha para ganar el campeonato de pilotos. Con sus 423 puntos, apenas le sacó 2 al holandés Max Verstappen (421), del equipo austriaco, Red Bull Racing Team.
Oscar Piastri (McLaren) quedó en 3o, con 410 y de ahí para abajo el resto de los 21 pilotos que compitieron este año.
La carrera en el circuito Yas Marina fue un ajedrez de estrategias.
Todo influyó: El tipo de llantas utilizado por los bólidos, las paradas en los pits y hasta las maniobras entre equipos vinculados, como el atorón que le causó Yuki Tsunoda, del segundo equipo de Red Bull, a Lando Norris, buscando que Charles Leclerc (Ferrari) lo pasara y así complicarle el campeonato al británico de McLaren. Finalmente, el japonés no lo logró y fue penalizado con 5 segundos por cambiar dos veces de trayectoria en su desplazamiento en la pista.
Es que la escudería papaya está equipada con motores Mercedes. Se ayudaron entre ambas.
La danza de los millones:
McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari pagan 1.5 millones de dólares a sus pilotos cuando ganan una carrera.
Este dinero es adicional a los sueldos fijos por temporada y a un bono extra de 5 millones de dólares si ganan el campeonato.
Sueldos anuales de los principales pilotos en 2025:
1. Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares. Por sus triunfos obtenidos esta temporada, Verstappen se embolsó 103 millones de dólares.
2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60.
3. Charles Lecerc (Ferrari): 60.
4. Fernando Alonso (Aston Martin): 20.
5. Lando Norris (McLaren): 20.
6. George Russell (Mercedes): 15.
7. Carlos Sainz (Williams): 10.
8. Pierre Gasly (Alpine): 10.
9. Alex Albon (Alpine): 8.
10. Nico Hulkenberg (Sauber): 7.
11. Oscar Piastri (McLaren): 6.
Ganancias de las escuderías este 2025:
1. Mercedes Benz: 4,777 millones de dólares. Incluye ingresos de patrocinadores (los logos que aparecen en autos y en atuendos de sus pilotos).
2. McLaren: 140.
3. Williams: 69.
4. Ferrari: 130.
5. Red Bull: 122.
Sí, es un deporte de ricos e incluso también para público solvente, porque las entradas para los fines de semana en que se realiza cada carrera, oscilan entre los 5,800 y 30,000 dólares o más, si se quiere tener acceso a las zonas VIP.
Para ver las 24 carreras por TV se necesita pagar una suscripción adicional. En México, la concesión fue comprada por Televisa y sus filiales Sky e IZZI, a mitad de temporada.
Según datos que obtuve en la Federación Internacional del Automóvil -FIA- cuyo presidente es Mohammed Ahmed ben Sulayem, miembro de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos, y en la F1, la televisora de Emilio Azcárraga Jean pagó casi 700 millones de dólares por los derechos de transmisión para México y otros países del continente, desde el pasado GP de Austin (23, 24 y 25 de octubre) hasta el final de la temporada 2028.
Le ganó la puja a Fox Sports, que no es cualquier cosa.
En la de 2026 reaparecerá Sergio “Checo” Pérez con la escudería Cadillac, que debuta en F1.
Su coequipero será el finlandés Valteri Bottas.
Colaboración de mi corresponsal en Zurich, Suiza:
Verstappen ganó en Qatar debido al error de estrategia de Mclaren, que necesitaba una gran ventaja, que no sucedió ante Red Bull .
Este domingo 7 de diciembre, Verstappen ganó la carrera de de Abu Dhabi donde el británico, Lando Norris, se llevó el campeonato de pilotos 2025, a pesar de llegar tercero.
La carrera no tuvo el drama que se esperaba.
Todo se concretó en una estrategia sencilla de McLaren. No hubo batalla entre Max Verstappen y Lando Norris y éste le ganó el campeonato por solo por 2 puntos.
Verstappen necesitaba ganar y esperar un error del británico, pero no ocurrió.
Norris cruzó la meta entre gritos y lágrimas y hoy, un nuevo campeón se coronó en Abu Dhabi.
Verstappen llegó a la meta adelante del australiano, Oscar Piastri.
Piastri pudo hacer mucho más para coronarse campeón pero no fue suficiente para derrotar a Max Verstappen.
El triunfo de Norris le da protagonismo y se le augura un futuro brillante.
Lewis Hamilton, de Ferrari, parece aliviado de haber llegado al fin de una temporada de pesadilla, sin duda, este fue el peor año de toda su brillante carrera.
Charles Leclerc, de Ferrari, quedó 4o lugar contra el 8vo de Hamilton.
El británico George Russell, de Mercedes, llegó 5o, después de una mala arrancada de la cual no pudo recuperarse.
El 6o lugar fue para el español, Fernando Alonso, de Astor Martin, seguido del francés, Esteban Ocon, de Hass F1 Team.
Amigos nos veremos en la próxima temporada de Fórmula 1, con la participación de nuestro Checo Pérez, corriendo para la escudería Cadillac General Motor, lo cual hará más interesante y emocionante la temporada.
