¿Me sirves más por fa?: cochinita pibil, un apapacho yucateco al corazón

Durante muchos años, este cerdo fue uno de los alimentos principales de nuestros antepasados, para luego, de la noche a la mañana, casi extinguirse. Fue gracias al gran esfuerzo y titánica tarea de un grupo de ganaderos mexicanos, entre los que destaca el buen Tomás, que esta especie de cerdo logró ser rescatada y se le pudo dar el reconocimiento que se merece dentro de nuestro patrimonio cultural y gastronómico.

La gran particularidad de esta especie, a diferencia del cerdo americano, es su notable falta de grasa en comparación con su vecino del norte. Al ser semisalvaje, aún conserva la costumbre de alimentarse de hortalizas, frutas como la papaya, hojas de maíz, moringa y chaya. Esta dieta le otorga a la carne otra textura, sabor e incluso color. Si alguna vez, y tiene que hacerlo, tiene la oportunidad, pruebe este tipo de cerdo, créame que notará una gran diferencia.

Justo en el rancho de Tomás, descubrí que pensar en una receta universal de cochinita pibil es imposible. Cada familia tiene su versión y existen variaciones en los “recados” que se utilizan para marinar el cerdo, y son esas variaciones las que marcan toda la diferencia.

Un “recado” o “recaudo”, como también se le conoce, porque se reúnen todos los ingredientes para su elaboración, es una mezcla de especias y hierbas que funciona como salsa o marinada. Existen varios tipos; se piensa, de hecho, que hay más de tres mil tipos diferentes, pero la mezcla de achiote, naranja agria y sal, junto con quizás otras especias, son de las más comunes. Esto es el corazón de las recetas de cochinita.

Para elaborar un buen “recado” o “recaudo” rojo, que es el más común, se deben ablandar las semillas de achiote en agua caliente. Posteriormente, se muelen en un molcajete y se van agregando los demás ingredientes. A diferencia del resto del país, en Yucatán no se utiliza vinagre, sino naranja agria, que es la encargada de aportar todo el nivel de acidez.

Generalmente, para hacer la cochinita, se utiliza la pierna, la espaldilla o a veces el lomo del cerdo, pero aquí se utiliza todo el animal entero, el cual debe embadurnarse completamente en crudo con el recado. Mientras se marina, el trabajo continúa.

Una parte fundamental de la cochinita es el pib, ese horno de tierra. Aunque es una técnica culinaria prehispánica, el tener un pib hace toda la diferencia en el sabor, ya que el contacto con la tierra influye en la carne. Y precisamente de ahí su nombre, de lo contrario estaríamos haciendo cualquier cosa menos cochinita pibil.

Este horno, que puede medir aproximadamente de ochenta centímetros a un poco más de un metro de profundidad, se llena en el fondo con leña de maderas duras que puedan proveer el calor necesario. Alrededor y encima se colocan piedras que, al calentarse, alcanzan hasta mil grados centígrados. Y finalmente, encima de todo esto, va el soporte donde irá la preparación de la cochinita.

La famosa “lata”, como le llaman, ese sagrado recipiente, ese “sarcófago” que contiene el manjar de los dioses. Un recipiente, preferiblemente de aluminio o latón, que debe cubrirse completamente con hojas de plátano. Estas ayudarán a que el calor se concentre y la cocción sea uniforme, es decir, que no se queme. Ahí se coloca la carne marinada, se tapa completamente y se introduce en el horno del que no debe salir nada de calor.

Como todo lo bueno en la vida, hay que saber esperar. Desde el trabajo que deseas, la chica o chico de tus sueños, etcétera. Todo se toma su tiempo. Y la cochinita pibil no es la excepción. Este es un platillo que requiere paciencia. Su cocción puede durar desde ocho hasta más de doce horas aproximadamente, pero el resultado será una carne absolutamente suave, no tan caldosa y llena de los sabores de la tierra maya. La espera valdrá la pena.

Tampoco se vaya con la finta: la cochinita pibil auténtica no es ni tan roja ni tan caldosa como nos hacen creer. La cocción es tan larga que tener líquidos en la preparación es prácticamente imposible.

Finalmente el tener la oportunidad de preparar esta receta tan típica como ancestral junto con otro gran personaje, el también maestro pibero, Martín Perniche, hijo del gran Tomás Perniche, y luego degustarla con mis hermanos del pueblo maya y colegas extranjeros, es algo que, para mí, no tiene comparación. Es INCREÍBLE en toda la extensión de la palabra.

Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo se come? Ya sea en tacos, en tortas o a vil tenedor, la cochinita solo se puede comer de una manera y nada más... disfrutándola, saboreando cada bocado, como parte de nuestra herencia cultural maya, sinónimo del cariño, aprecio y esfuerzo del maestro que la preparó. Porque si bien Tomás me comentaba “yo no me considero maestro pibero”, el preparar tal manjar es señal de tener la mejor de las maestrías.

Si quiere probar algo que lo dejará extasiado, algo que no podrá comparar con nada más, algo que cuando le pregunten: “¿y a qué sabe?”, usted solo se limitará a contestar: “tienes que probarlo”, entonces la cochinita es su plato.

Pero recuerde que al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina?

