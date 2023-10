Ya pasó, ¿o no? La crisis es la oportunidad perfecta

Pues ya pasó mi cumpleaños y, por desgracia de muchos, sigo vivo. No soy muy fan de realizar grandes fiestas, así que decidí festejarme a mi manera: carne, alcohol y excelentes habanos. Y, por supuesto, no podía evitar hacerme mi autorregalo. Me hice tres tatuajes nuevos.

Ya tenía veintitrés, así que pensé que algunos más no estorbarían. Así que, pensando cuáles iban a ser, me dije: “No puede faltar mi buena pluma fuente”, que es algo que ya tengo como costumbre trabajar con esa clase de plumas (ya luego hablaremos de eso en otra ocasión). Como trabajo en cocina, para mí me es muy difícil traer mi anillo de bodas siempre, así que decidí también tatuármelo, y finalmente me tatué unas letras chinas de las que quiero hablarles el día de hoy.

Decidí tatuarme la palabra “crisis” en kanji chino por el gran significado que tiene. Verá usted, la palabra “crisis” en chino (危机) se compone de los siguientes caracteres: “Wéi” (危), que significa peligro, y “ji” (机), que es oportunidad. Esto significa, en la cultura china, que toda crisis está compuesta por una dosis de peligro, pero también de oportunidad.

Si lo vemos desde este punto de vista, ¿cuántas crisis atravesamos a diario sin darnos cuenta quizás de las grandes oportunidades que se nos presentan?

Imaginemos una persona que funda una empresa. Le va bien, comienza a tener el éxito que imaginaba, pero de repente, de un día para otro, ya no puede ir más. Lo acaban de despedir de su propia empresa. ¿Qué haría usted? Todo por lo que trabajó, luchó, se esforzó, ya no le pertenece; usted quedó fuera de la jugada.

Bueno, esta persona decidió fundar otra empresa, una nueva, diferente y mejor. Vio en medio de esa crisis la oportunidad perfecta para empezar de nuevo y de los errores anteriores, aprender y no volver a cometerlos, al menos no los mismos.

Y tiempo después, sería esta misma persona la que volvería a su antigua empresa, renovado y como un verdadero triunfador. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Steve Jobs, y cómo su salida obligada de Apple lo llevó a crear Pixar y después regresar para salvar de la quiebra a la misma Apple.

No estoy hablando de ver el lado bueno de las cosas; no, eso es solamente una parte. Hablo de cómo ver todo el panorama y encontrar la oportunidad para poder sobrevivir y vivir después de la crisis que se nos vino encima.

Cuando la pandemia de COVID-19 llegó, nos afectó a todos. No sólo hubo pérdidas humanas; también afectó a los que sobrevivimos. Muchos, y me incluyo, perdimos nuestros negocios, trabajos y estilos de vida.

Pero nos enseñó a reinventarnos. Surgió el trabajar desde casa; muchas personas empezaron a ofrecer servicios en línea. Ya era más fácil poder contactar, por ejemplo, con un contador a través de la computadora o del teléfono, sin importar que estuviera en otro estado del país.

Las personas tuvieron mayor acceso a la información a través de Internet; podían estudiar en línea; hubo mayor comercio gracias a las plataformas digitales. En medio de una crisis que afectó al mundo entero, pudimos encontrar las oportunidades para salir adelante, y claro, aún nos falta, pero seguimos trabajando en ello.

Si usted pierde su trabajo, su casa, su negocio, no hay por qué darse por vencido. Es esa crisis la que le está dando a usted la oportunidad de probarse a sí mismo que sí puede y va a poder salir adelante.

Todos mis tatuajes tienen un significado, uno especial; de lo contrario, no me los hubiera hecho; no es algo que se quita y ya. Pero la palabra “crisis” es un recordatorio permanente de lo que ya he pasado y de lo que vendrá, por eso decidí hacerlo.

Y qué mejor que regalármelo yo, porque así es algo que yo mismo elegí, muy acorde a esta analogía, ya que uno no elige en medio de qué crisis estar. Pero en nosotros mismos está decidir si queremos o no enfrentarnos a esa situación y cómo vamos a hacerlo. Pero le digo algo, ya sea que elijamos enfrentarla o no, igual es nuestra decisión, de nadie más, así como en su caso, será solamente suya.

Antoine de Saint-Exupéry decía: “El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo”, y Albert Einstein dijo: “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Así que cada vez que vea una situación que le haga pensar en la crisis que se avecina, piense también en las grandes oportunidades que vienen con ella.

Si yo hubiera sabido lo de la pandemia mucho antes, hubiera invertido en fábricas de cubrebocas. Una muy buena oportunidad, definitivamente.

Pero eso ya es otra cosa, y bueno, al fin y al cabo esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿qué opina?

