Melodrama turco
Plácido Garza DETONA® Eso fue lo de ayer entre Adrián y Luis
¿Les platico? ¡Arre!
Así prefieren que les nombren los protagonistas del “cara a cara” de ayer: Sin apellidos, sin más apelativos, solo sus nombres de pila, como los actores de moda.
Ambos son dueños de una marca. El primero, de rancio abolengo político en Monterrey. El segundo, de Sonora y a nivel nacional.
Mártires y benefactores hay por ambos lados. Prosapia, también.
Ayer escenificaron un episodio digno de una película o miniserie turca.
¿Las han visto?
Son la apología moderna de la televisión mundial. Lanzadas al estrellato por Netflix.
Atrás quedaron las telenovelas mexicanas, las que convirtieron en magnates a cuatro generaciones de los Azcárraga, merced al gusto fanático de millones de jodidos. Conste, así los calificó el Tigre, al referirse al tipo de audiencia que encumbró a Televisa.
Ayer, muchos fueron atrapados por un melodrama turco que dejó más confundida a la audiencia de lo que ya estaba.
Next Energy fue el pretexto.
Pésima conducción; “moderación” maltrecha del “moderador” -válgaseme el pleonasmo- y una producción donde los actores le arrebataron la batuta al director de escena.
Viéndolos en acción recordé a mi abuela la alcaldesa cuando metía orden en las sobremesas familiares, diciendo: “Vamos hablándonos de tres en tres para entendernos”, cuando al calor del café y el dulce de los postres, uno le arrebataba la palabra a otro y tres o cuatro o más hablaban al mismo tiempo.
Qué desmadre tan ”bien organizado” resultó el “cara a cara” de ayer.
Faltó oficio periodístico del “moderador” y sobró melodrama turco a los protagonistas.
La escenografía la llevaron Adrián y Luis. Los efectos especiales también y la decoración de los carteles, textos y fotos, ni se diga.
Nomás faltaron las lágrimas artificiales de pena y risa para terminar con el cuadro.
Hasta patrocinadores hubo: los bots y paleros de un bando y del otro, infestando el espacio con corazoncitos, muecas e idiotas emojis.
Antes del arranque, la maquillista hizo su jale y al final también, para mandarlos a los tres a casita bien convencidos de que cada uno ganó.
Al final, el abrazo que se dieron Adrián y Luis se vio más falso que el de Acatempan. Y algo que no pasó desapercibido fue que Luis dejó con la mano tendida al “moderador”, cuando éste se la ofreció como despedida. (Ver la escena en el 1:15:24 del video). Por algo ha de haber sido...
Resumen: Hubieran pedido asesoría al nuevo INE de los Taddei; esos sí que saben del negocio.
