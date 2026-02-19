La felicidad tiene fecha de caducidad

¿Les platico? ¡Arre!

Todos dicen que es muy pronto para hablar de candidaturas, pero todos andan encampañados.

No hay partido político que los salve, y menos aquellos que ven su alma pendiente de un hilo presupuestal enredado en los vericuetos del nuevo INE.

Son felices hoy pero sus alegorías se encienden a los santos del momento... y del pasado.

Del futuro, no, porque “falta más de un año para las elecciones”.

Álvarez Maynez -por ejemplo- la reza al santo naranjón de las enfermedades para que su patriarca Dante el jarocho vuelva a recaer.

Los panistas hechos garnachas dejan solo a Cabeza de Vaca y sus desgracias extraditables. Quién le manda al ex gobernador tamaulipeco, que ni sufre ni se acongoja acariciando su norteamericana ciudadanía.

El PRI vive los estertores de una muerte que se alarga artificiosamente. Vean cómo andan en Nuevo León sus jerarcas, peleados a muerte con el hijo del mártir sonorense.

Beto Anaya y su esposa Lupe Rodríguez festinan en el regazo zapatista de su PPT -Partido del Poquito Trabajo- el triunfo de la holgazanería, la semana laboral de 40 horas.

Y los González Torres del Verde festejan en Cancún, Chiapas y en San Luis Potosí sus afanes nepotistas.

Alrededor de ellos, empresarios que viven de la concesión. Medios de comunicación billeteros y activistas de pacotilla que supuran lujuria por un hueso, del color que sea, pero que caiga.

Bien decía George Orwell en su futurista novela “Rebelión en la Granja”: Los animales tienen más conciencia humana que el mismo humano.

Lo bueno de todo esto es que el pueblo bueno, noble y sabio sabe elegir y el 2027 está a la vuelta de unos meses.

Que si no fuera por eso, México estaría sumido en la desgracia.

¿Verdad?

Cajón Desastre:

