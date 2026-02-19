La felicidad tiene fecha de caducidad

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 19 febrero 2026
    La felicidad tiene fecha de caducidad
    Jorge Álvarez Maynez, Coordinador Nacional del partido Movimiento Ciudadano y ex candidato presidencial en su participación en el seminario La Fuerza de las Ideas en Acapulco. Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

Plácido Garza DETONA En el vasto universo de las cosas importantes, lo que muchos políticos y empresarios hacen significa NADA

¿Les platico? ¡Arre!

Todos dicen que es muy pronto para hablar de candidaturas, pero todos andan encampañados.

No hay partido político que los salve, y menos aquellos que ven su alma pendiente de un hilo presupuestal enredado en los vericuetos del nuevo INE.

Son felices hoy pero sus alegorías se encienden a los santos del momento... y del pasado.

Del futuro, no, porque “falta más de un año para las elecciones”.

Álvarez Maynez -por ejemplo- la reza al santo naranjón de las enfermedades para que su patriarca Dante el jarocho vuelva a recaer.

Los panistas hechos garnachas dejan solo a Cabeza de Vaca y sus desgracias extraditables. Quién le manda al ex gobernador tamaulipeco, que ni sufre ni se acongoja acariciando su norteamericana ciudadanía.

El PRI vive los estertores de una muerte que se alarga artificiosamente. Vean cómo andan en Nuevo León sus jerarcas, peleados a muerte con el hijo del mártir sonorense.

Beto Anaya y su esposa Lupe Rodríguez festinan en el regazo zapatista de su PPT -Partido del Poquito Trabajo- el triunfo de la holgazanería, la semana laboral de 40 horas.

Y los González Torres del Verde festejan en Cancún, Chiapas y en San Luis Potosí sus afanes nepotistas.

Alrededor de ellos, empresarios que viven de la concesión. Medios de comunicación billeteros y activistas de pacotilla que supuran lujuria por un hueso, del color que sea, pero que caiga.

Bien decía George Orwell en su futurista novela “Rebelión en la Granja”: Los animales tienen más conciencia humana que el mismo humano.

Lo bueno de todo esto es que el pueblo bueno, noble y sabio sabe elegir y el 2027 está a la vuelta de unos meses.

Que si no fuera por eso, México estaría sumido en la desgracia.

¿Verdad?

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comicios
Opinión
política

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Jorge Álvarez Máynez

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO