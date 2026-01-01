México 2026, año bisagra: Energía, economía y capacidad del Estado

Si en la primera parte el foco estuvo en las presiones externas y en la violencia criminal que limita al país, esta segunda mira hacia adentro. Porque en 2026 México no sólo será evaluado por lo que resista, sino por lo que sea capaz de sostener y ejecutar: energía, tecnología, finanzas y Estado. Aquí no hay margen para el discurso; hay cuellos de botella que no admiten demora.

El mundo se va a electrificar más rápido de lo que México planea. Y la energía será el cuello de botella del nearshoring. Y no por “ideología verde”, sino por demanda industrial: data centers, manufactura avanzada, baterías, cadena automotriz, etc.

Para 2026 el mensaje será simple: sin energía confiable, barata y limpia, no hay inversión de calidad. Punto.

México necesita dos cosas al mismo tiempo y ese “al mismo tiempo” es lo que siempre falla:

– Capacidad de generación y red (sin apagar incendios a media tarde).

– Certidumbre regulatoria (sin cambiar reglas a mitad del partido).

Si México no lo resuelve, el nearshoring se convertirá en “near-someday”.

La inteligencia artificial ya dejó de ser tema de “innovación”, llegó para quedarse. Es tema de productividad, empleo y control. En 2026 va a crecer la ansiedad social: quién pierde chamba, quién gana poder, quién controla datos, quién pone límites.

La pregunta seria para enero no es “¿ya usamos IA?”, sino “¿en qué procesos, con qué gobernanza, con qué capacitación y con qué protección de datos?”. Porque si no hay respuesta, la IA llega como llega todo en México: por accidente, por moda o por imposición.

2026 puede traer volatilidad global: shocks de deuda gubernamental, capital que no llega, el dinero se encarece, el crédito se seca y la inversión se va sin hacer ruido.

Aquí el riesgo no es “crisis como en los noventa”. El riesgo es más silencioso: un país caro para invertir porque es incierto, inseguro y lento. Eso no explota en un día. Se pudrirá durante el resto del sexenio.

Y hay un factor que agrava todo: la violencia encarece el riesgo, eleva el costo del capital y termina expulsando inversión antes de que aparezca en las estadísticas.

El mundo en 2026 va a ser más duro. Ok. Pero lo determinante no es el mundo: es lo que México decide hacer con lo que todavía controla.

Tres decisiones mínimas para no iniciar el 2026 en modo supervivencia:

– Seguridad productiva: atacar la extorsión y la recuperación de territorios perdidos como prioridad nacional, con inteligencia financiera, operativos sostenidos y protección real a víctimas que denuncian.

– Infraestructura de confianza: energía, agua, carreteras, puertos, aduanas y, sobre todo, reglas estables.

– Capacidad de Estado: menos propaganda y más ejecución. Menos “programas” y más métricas verificables.

Hay un elefante en la habitación que no veo en los reportes internacionales, pero que va a moldear todo lo que pase en México en 2026: el proceso electoral de 2027.

Será uno de los ciclos electorales más largos, extensos y estratégicos de las últimas décadas. No sólo por la renovación de la Cámara de Diputados, sino por la cantidad de gubernaturas (17), Congresos locales, ayuntamientos y posiciones clave en juego. Un proceso para redefinir la huella política del país más allá del presente sexenio.

Y lo importante no es 2027. Lo importante es lo que se hace en 2026 para llegar fuerte a 2027. Todo esto ocurre mientras el calendario político avanza en silencio. Y eso cambia los incentivos del poder.

Lo que se haga –o se postergue– en energía, tecnología, finanzas y seguridad no sólo marcará el desempeño del país, sino el terreno sobre el que se competirá políticamente.

En la tercera parte, la pregunta ya no será qué enfrenta México, sino qué está dispuesto a hacer el poder para llegar fuerte a la siguiente elección... y qué país puede quedar en el camino.