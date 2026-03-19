Mi vida es un tejido. El pasado, el presente y el futuro más lo que fue antes y será después; todo es uno. Y nosotros somos uno

Ayer y hoy, dos personas me han dicho que me ven diferente. Hace un par de días encontré unos dibujos que hizo una persona que firma “Dona”. Apenas recuerdo a esa niña-mujer, la que dibujaba, o intentaba dibujar. Ella también diseñaba casas, escribía poemas, leía más allá del cansancio y soñaba veinticuatro horas al día. Ayer mi hija me envió una copia de una carta que les escribí a mis hijos en el año 2005, elocuente, sentida, palabras pensadas y puestas en papel desde lugares de honestidad y amor. Si nos recordamos en todas nuestras etapas de vida, veremos que hemos sido muchas personas, y a la vez una sola. Una especie de collage o mosaico o tal vez una especie de caleidoscopio de formas, colores y movimiento que constituyen la vida humana. Nuestra vida humana. Mi vida humana. ¡Qué maravilla! En algún momento pensé que mi vida había sido algo común y aburrido. ¡Nada de eso! Una vida humana no es ni común ni aburrida. Estamos llenos. Rebosantes de sueños, talentos, ideas, historias, posibilidades y convicciones. Así nacemos y así vivimos y así morimos. Y yo creo que cuando nacemos venimos de un “antes” y cuando morimos vamos a un “después”. Entonces creo yo que la historia es algo que continúa.

Hoy he pasado algo de tiempo recordando a la joven que dibujaba. Desde octubre del año pasado estoy en contacto con una Dona que veía la vida de manera diferente y que vivía de manera diferente. Pienso que nunca he sido una persona sencilla ni he tenido una vida sencilla. El carácter estoico me llevó a saber aguantar y sostener. ¿Cómo pintó tu carácter la manera en que reaccionaste ante la vida en todas las etapas? No somos iguales, pero somos uno solo. Partes de un todo. ¿Qué permanece de tu pasado que te habla de quién has sido? Siempre serás esa misma persona en parte. El tejido no se deshace, se sigue con el avance de la vida. En la vida no hay pasos para atrás. Siempre es acumulativo. ¿Quién has sido y quiém estás siendo?

Si no la conoces, escucha la canción “Tapestry” de Carole King. Para mí, la vida es así.