Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!

Para muchos es conocida la asociación religiosa con los equinoccios y solsticios. La mayoría de las entradas de los templos antiguos miraban hacia el este, hacia la salida del sol. Para los templos precristianos, esto significaba dar la bienvenida al renacimiento de su dios asociado con el Sol. El Templo judío de Salomón, reconstruido posteriormente como el Templo de Herodes en Jerusalén, miraba hacia el este; los fieles daban la espalda al sol naciente. Tras la destrucción del Templo en el año 70 d. C. y durante el siglo II y posteriores, las entradas de las sinagogas judías miraban hacia Jerusalén. En la época cristiana, las entradas de iglesias y catedrales solían estar orientadas hacia el oeste. Los primeros edificios bizantinos (posteriores al año 327 d. C.) también lo estaban. Especialmente en la Edad Media, el punto de mayor interés en el interior de una iglesia se ubicaba hacia el este (en latín: oriens). El altar se colocaba en el extremo este, mientras que la fachada y la entrada principal se situaban en el extremo oeste.

Cuando las iglesias reconvirtieron antiguos templos paganos, trasladaron la entrada del este al oeste. Un ejemplo de ello es el Ágora de Atenas, donde, alrededor del año 700 d. C., el Templo de Hefesto (en romano: Vulcano) se convirtió en una iglesia cristiana dedicada a San Jorge. Originalmente, el templo tenía su entrada hacia el este, pero al convertirse en iglesia, la entrada se trasladó al oeste. En algunos casos, especialmente en la Europa medieval tardía, una iglesia podía estar orientada hacia la salida del sol el día de la festividad de su santo patrón. Un ejemplo de esto es la Catedral de San Esteban en Viena, orientada para alinearse con la salida del sol el día de San Esteban, 26 de diciembre, según el calendario juliano de 1137, fecha en que comenzó su construcción. En la Biblia hebrea, Ezequiel 43-44 describe la gloria de Dios regresando por el mismo camino por el que partió: desde el Monte de los Olivos para entrar en Jerusalén y el Templo desde el este. El Nuevo Testamento, en Hechos 1:11, dice: “Este mismo Jesús, que fue llevado de entre nosotros al cielo, vendrá de la misma manera en que lo viste ir al cielo”. En Mateo 24:27 se afirma: “Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre”. Y es que, como los humanos hemos hecho durante miles de años, las estaciones demuestran que los equinoccios (primavera y otoño) se sitúan a medio camino entre el día más corto y el más largo del año. En estos momentos, el día y la noche tienen una duración prácticamente igual en todo el planeta. La palabra equinoccio proviene de dos palabras latinas que significan “igual” y “noche”.

Esto se debe a que, durante el equinoccio, el día y la noche duran casi lo mismo, aunque puede haber unos minutos más, dependiendo de la ubicación en el planeta. El momento exacto es cuando el sol se encuentra directamente sobre el ecuador. En 2026, fue el pasado viernes 20 de marzo a las 11:46 a. m. A partir de ese momento, los días se irán alargando gradualmente en el hemisferio norte y acortándose en el hemisferio sur, hasta el solsticio de junio. En la primavera vemos florecer la nueva vida, y muchas de las festividades de esta época, tanto paganas como religiosas, simbolizan la renovación. En el pasado, cualquier cultura que dependía de la cosecha de alimentos estacionales de raíces y arbustos, o de la caza de animales, debía ser muy consciente de la época del año. Pero esta conciencia está desapareciendo del mundo moderno –dicen–, donde mucha gente ni siquiera entiende cuándo ciertas frutas y verduras están “de temporada”, porque muchas se traen en barcos, aviones o camiones desde lugares lejanos. Y sin embargo, persiste una profunda apreciación por la primavera –¿y es que cómo no iba a ser así?–, que nos invita a salir parpadeando hacia la luz. Se trata de la época en que las horas de luz aumentan rápidamente, mientras las sombras se acortan. Donde acaso el cielo se está volviendo aún más azul y nuestros sentidos están alerta de una forma que no comprendemos del todo, como una agradable y difusa herencia de los animales salvajes que fuimos, pues, como escribió Gustavo Adolfo Bécquer: “Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!”. Esa poesía es la vida diaria. @marcosduranfl

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