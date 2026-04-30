Mirador 01/05/2026

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Opinión
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    Mirador 01/05/2026

Este niño que va de la mano de su padre soy yo.

Tengo cinco años.

Eso quiere decir que voy de la mano de Dios.

Caminamos por una extensa llanura que está al sur de la ciudad donde vivimos. Esa ciudad es pequeñita. Ahí todo mundo se conoce, aunque nadie conozca el mundo. Mi padre me ha llevado a ese valle. Le dijo a mi mamá:

–Para que conozca el mundo.

Mientras vamos por el sendero se escucha el canto de un ave y se ve a lo lejos el humo de un jacal.

Ahora aquel niño que fui yo ya conoce el mundo. Ha estado en todos los continentes; ninguna de las más famosas ciudades le es desconocida. Pero no olvida nunca el canto de aquella ave y aquel jacal con humo.

No está lejana esa visión. Pronto ese niño volverá a andar de la mano de su padre.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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