Mirador 01/06/2026

San Virila salió de su convento temprano en la mañana. Iba a la aldea a pedir el pan para sus pobres.

No pudo llegar. El río estaba crecido, y el agua desbordada pasaba sobre el puente.

En eso un hombre cayó a las torrenciales aguas. Seguramente iba a morir ahogado. San Virila se despojó de su hábito; se lanzó al río y con riesgo de su vida salvó la de aquel prójimo.

El padre superior se enteró de lo sucedido y reprendió, severo, al frailecito:

-¿Por qué hiciste eso? Pudiste haber perecido. Habría bastado un milagro de Dios para tender una cuerda hecha de luz, y que el hombre se asiera a ella y se salvara.

Respondió San Virila:

-Los milagros del Señor son muy hermosos, pero los hombres debemos hacer nuestros propios milagros.

¡Hasta mañana!...