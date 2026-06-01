Mirador 01/06/2026

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    Mirador 01/06/2026

San Virila se despojó de su hábito; se lanzó al río y con riesgo de su vida salvó la de aquel prójimo

San Virila salió de su convento temprano en la mañana. Iba a la aldea a pedir el pan para sus pobres.

No pudo llegar. El río estaba crecido, y el agua desbordada pasaba sobre el puente.

En eso un hombre cayó a las torrenciales aguas. Seguramente iba a morir ahogado. San Virila se despojó de su hábito; se lanzó al río y con riesgo de su vida salvó la de aquel prójimo.

El padre superior se enteró de lo sucedido y reprendió, severo, al frailecito:

-¿Por qué hiciste eso? Pudiste haber perecido. Habría bastado un milagro de Dios para tender una cuerda hecha de luz, y que el hombre se asiera a ella y se salvara.

Respondió San Virila:

-Los milagros del Señor son muy hermosos, pero los hombres debemos hacer nuestros propios milagros.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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