Mirador 02/06/2026

No estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

Estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

Recuerdo ahora un cuento de ficción que leí hace años. El ovni descendió, inadvertido. Los alienígenas raptaron a dos especímenes y los llevaron consigo. El encargado de la misión envió un reporte: “Se encuentran todavía en una escala inferior de pensamiento. No vale la pena invadir ese planeta para convertir en nuestros esclavos a sus habitantes”. Al día siguiente apareció una noticia en el periódico de la ciudad: “Se investiga la desaparición de dos chimpancés en el zoológico”.

Estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

No estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

¡Hasta mañana!...