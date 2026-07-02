Mirador 02/06/2026

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    Mirador 02/06/2026

Estamos solos en el universo

No estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

Estamos solos en el universo.

¡Qué inquietante!

Recuerdo ahora un cuento de ficción que leí hace años. El ovni descendió, inadvertido. Los alienígenas raptaron a dos especímenes y los llevaron consigo. El encargado de la misión envió un reporte: “Se encuentran todavía en una escala inferior de pensamiento. No vale la pena invadir ese planeta para convertir en nuestros esclavos a sus habitantes”. Al día siguiente apareció una noticia en el periódico de la ciudad: “Se investiga la desaparición de dos chimpancés en el zoológico”.

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¡Qué inquietante!

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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