Mirador 03/01/2026

Opinión
/ 2 enero 2026
    Mirador 03/01/2026

Me habría gustado conocer a Mae West, estrella –no diré actriz- del cine americano en los años anteriores a la Segunda Guerra. Inmensamente popular, fue la persona que más dinero ganó en 1935 después de William Randolph Hearst, magnate de la comunicación.

Era dueña de ubérrimo tetamen, tanto que los marinos estadounidenses llamaron “Mae West” a sus chalecos salvavidas, voluminosos en la parte delantera.

Mujer desenfadada, libre, dueña de sí misma, a su atractivo físico añadía un gran ingenio. Solía decir:

-Escribo en la cama. Todo mundo sabe que ahí es donde hago mi mejor trabajo.

Dijo también:

-Sólo me gustan dos clases de hombres: nacionales y extranjeros.

Me habría gustado conocer a Mae West. Admiro su sentido del humor y su libertad. Esas dos cualidades son más importantes que las otras dos.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad y el presupuesto se incrementará este año.

En 2026, seguridad seguirá siendo prioridad de prioridades en Saltillo: Javier Díaz
true

Revelaciones de un secretario de Estado
Los agentes de aduanas tienen amplia autoridad para registrar los dispositivos electrónicos de los viajeros que entran y salen de EE. UU.

¿Cómo proteger tu privacidad ante las revisiones de teléfonos en la frontera de EE. UU.?
Para finales de 2026 se podrá concluir con el trámite para beneficiar a los oficiales.

Javier Díaz: vivienda para policías de Saltillo, hasta finales de 2026
Para ganar fuerza, los músculos necesitan estímulos que los saquen de su zona de confort.

En 2026, gana fuerza para vivir mejor
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

Se puede decir... Que se divisan ‘nubarrones’
Especialistas en Coahuila recomiendan no introducir la leche de vaca antes del primer año de vida para evitar riesgos a la salud infantil.

Coahuila: ¿Sabe a qué edad es conveniente empezar a dar leche de vaca a los niños?