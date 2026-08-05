Mirador 05/08/2026

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Opinión
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    Mirador 05/08/2026

Algunos presidentes gobiernan con sentido político. Truman, como Lincoln, gobernó con sentido patriótico

Entiendo que Harry S. Truman no figura entre los presidentes norteamericanos más populares. Hay quienes, sin embargo, lo consideran uno de los mejores mandatarios que ha tenido la nación del norte.

Hubo de hacerse cargo del gobierno de su país en circunstancias muy difíciles, y casi inmediatamente debió tomar una grave decisión: la de arrojar sendas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Fue acertada su determinación: invadir por tierra al imperio nipón habría costado un número de vidas infinitamente mayor.

Otra cuestión tuvo que decidir Truman después, quizá más complicada. Con riesgo de perder todo su capital político, despojó del mando al general Douglas MacArthur, mediático militar idolatrado por el pueblo norteamericano, pero cuya egolatría y soberbia lo llevaron a pretender ponerse sobre el poder civil. Al despedirlo, Truman preservó la democracia de su país y la puso a salvo de una eventual dictadura militar.

Algunos presidentes gobiernan con sentido político. Truman, como Lincoln, gobernó con sentido patriótico. Eso lo salva ante la Historia.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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