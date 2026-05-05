Mirador 06/05/2026

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Opinión
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    Mirador 06/05/2026
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El pescador es joven.

También es bien parecido.

Una y otra vez tira su red desde la playa al mar.

La recoge luego, pero la red está vacía.

La chica que en ese momento llega es también joven.

Y también es guapa.

Entabla conversación con el muchacho.

Poco después los dos se van juntos.

El pescador no ha pescado nada.

La muchacha sí.

Yo los he visto desde el balcón de mi hotel, y pienso en el perpetuo milagro de la vida y del amor.

También yo he pescado algo: este deshilvanado texto.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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