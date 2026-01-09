Mirador 10/01/2026

/ 9 enero 2026
    Mirador 10/01/2026

-¿Quién es usted? –le pregunté.

Me contestó:

-Soy nadie.

-Ah –le dije-. Entonces usted es yo.

Supuse que no había entendido mis palabras, pues mostró una expresión desconcertada. Sólo acertó a decirme:

-Ya sé que usted es un don nadie, pero nadie yo soy.

-Cuestión de tiempo –le indiqué-. Cuando tenga mis años también será un don nadie.

Mis palabras lo molestaron.

-No permito que nadie me hable así.

Intenté razonar con él:

-Nadie es usted. Yo soy un don nadie.

Ninguna atención me prestó. Se fue mascullando insolencias. Desde entonces no ha vuelto a visitarme nadie.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

