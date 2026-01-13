Mirador 14/01/2026

Opinión
/ 13 enero 2026
    Mirador 14/01/2026
    FOTO: GIOVANNA KUNGHEL/UNSPLASH

Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes en la noche es gran lector de Dickens. Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:

“A wine that’ll race through your veins with little torches. It’s port, the fifth essence of the Christmas spirit”.

Le indiqué a mi amigo:

–Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto.

Lo tradujo para mí: “Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad”.

Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:

–¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?

Respondió:

–Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.

Dije:

–Ah.

Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

