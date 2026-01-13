Mirador 14/01/2026

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes en la noche es gran lector de Dickens . Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:

“A wine that’ll race through your veins with little torches. It’s port, the fifth essence of the Christmas spirit”.

Le indiqué a mi amigo:

–Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto.

Lo tradujo para mí: “Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad”.

Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:

–¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?

Respondió:

–Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.

Dije:

–Ah.

Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.

¡Hasta mañana!...