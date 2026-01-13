Mirador 14/01/2026
Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes en la noche es gran lector de Dickens. Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:
“A wine that’ll race through your veins with little torches. It’s port, the fifth essence of the Christmas spirit”.
Le indiqué a mi amigo:
–Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto.
Lo tradujo para mí: “Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad”.
Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:
–¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?
Respondió:
–Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.
Dije:
–Ah.
Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.
¡Hasta mañana!...