Mirador 14/05/2026

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Opinión
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    Mirador 14/05/2026

Una noche perdí mi último remo.

No sé cómo. Quizá ni lo tenía.

¿El otro dónde está? Lo ignoro. Temo

que a lo mejor lo tengo todavía.

*

Sin vela voy porque no busco extremo.

No llevo mapa ni compás me guía.

Mi barca sin timón es Polifemo

que en cualquier horizonte encuentra vía.

*

El norte de mi brújula está muerto,

y cadáver será mientras yo viva,

y dormirá porque yo estoy despierto.

*

Quiero seguir en este desconcierto.

No voy sin rumbo, no, que la deriva

es el rumbo mejor, es el más cierto.

AFA.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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