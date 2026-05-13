Mirador 14/05/2026
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Una noche perdí mi último remo.
No sé cómo. Quizá ni lo tenía.
¿El otro dónde está? Lo ignoro. Temo
que a lo mejor lo tengo todavía.
*
Sin vela voy porque no busco extremo.
No llevo mapa ni compás me guía.
Mi barca sin timón es Polifemo
que en cualquier horizonte encuentra vía.
*
El norte de mi brújula está muerto,
y cadáver será mientras yo viva,
y dormirá porque yo estoy despierto.
*
Quiero seguir en este desconcierto.
No voy sin rumbo, no, que la deriva
es el rumbo mejor, es el más cierto.
AFA.
¡Hasta mañana!...