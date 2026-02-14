Mirador 15/02/2026
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor hizo al pavo real.
Supo que iban a existir Christian Dior y Cecil B. DeMille, y no quiso dejarse ganar.
El pavo real desplegó ante la hembra toda su belleza.
Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad.
Adán lo vio, y de pronto escapó corriendo.
El Señor, asombrado, le preguntó:
–¿Por qué huiste así?
Lleno de susto el hombre respondió:
–¡Ya me estaba convenciendo a mí también!
