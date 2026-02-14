Mirador 15/02/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo al pavo real.

Supo que iban a existir Christian Dior y Cecil B. DeMille , y no quiso dejarse ganar.

El pavo real desplegó ante la hembra toda su belleza.

Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad.

Adán lo vio, y de pronto escapó corriendo.

El Señor, asombrado, le preguntó:

–¿Por qué huiste así?

Lleno de susto el hombre respondió:

–¡Ya me estaba convenciendo a mí también!

¡Hasta mañana!...