Mirador 15/02/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 14 febrero 2026
    Mirador 15/02/2026
    UNSPLASH

Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo al pavo real.

Supo que iban a existir Christian Dior y Cecil B. DeMille, y no quiso dejarse ganar.

El pavo real desplegó ante la hembra toda su belleza.

Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad.

Adán lo vio, y de pronto escapó corriendo.

El Señor, asombrado, le preguntó:

–¿Por qué huiste así?

Lleno de susto el hombre respondió:

–¡Ya me estaba convenciendo a mí también!

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Naturaleza
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA