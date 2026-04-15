Mirador 16/04/2026

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Opinión
/ 15 abril 2026
    Mirador 16/04/2026
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Nunca se debe dar por segura la paz universal. Pende de un hilo que cualquier día puede romper la ambición política o el fanatismo religioso

Judy Garland es famosa, desde luego, por “El Mago de Oz”. Pero otra película hizo que me gusta mucho. Se llama “Meet me in St. Louis”, y fue dirigida en 1944 por Vincente Minnelli. En ella actuaron Margaret O’Brien, entonces niña prodigio del cine; Mary Astor, de legendaria fama, y Marjorie Main, simpatiquísima actriz de carácter que se haría popular por su actuación en “Ma y Pa Kettle”, una serie de películas de extraordinario éxito.

“Meet me in St. Louis” es un retrato de la acomodada vida burguesa de una familia de clase alta en esa ciudad norteamericana en la cual se llevó a cabo, en 1904, la Feria Mundial. En medio de las jubilosas celebraciones de esa feria, nadie habría imaginado que sólo 10 años después estallaría la primera terrible conflagración bélica del siglo, la Gran Guerra que sacudió al mundo y causó millones de muertos.

Nunca se debe dar por segura la paz universal. Pende de un hilo que cualquier día puede romper la ambición política o el fanatismo religioso.

Realista, y no pesimista, será quien diga que el espectro de la guerra jamás está ausente del mundo.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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