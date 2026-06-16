Mirador 16/06/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 16/06/2026
    UNSPLASH

Dos difíciles decisiones hubo de tomar Truman durante su mandato: usar la bomba atómica en Japón y despedir de todas sus funciones a MacArthur

No sé nada de política internacional.

(Tampoco de política nacional sé mucho).

Aun así, me atrevo a opinar que Harry S. Truman es uno de los mejores presidentes que ha tenido el país del norte.

Recibió la presidencia en los días cruciales de la Segunda Guerra. Llegó al cargo por la muerte de Franklin D. Roosevelt, que no lo tenía en mucho y ni siquiera le informó en sus días finales acerca de los asuntos del gobierno.

Dos difíciles decisiones hubo de tomar Truman durante su mandato: usar la bomba atómica en Japón y despedir de todas sus funciones a MacArthur. A mi juicio, ambas determinaciones fueron atinadas. La invasión por tierra a la nación nipona habría sido causa de millones de muertos, muchos más de los que provocaron las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y al cesar al prepotente mílite, Truman salvó el civilismo, y aun a la democracia, en su país.

Sé bien que este tema es por completo ajeno a mis conocimientos y mi capacidad. Pero de algo tenía que hablar para no hablar de futbol.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mirador
personajes

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección Civil de Saltillo exhortó a la población a no cruzar vialidades con corrientes de agua para evitar accidentes durante la temporada de lluvias.

Saltillo: alerta PC por escurrimientos y emite recomendaciones sobre pasos encharcados
El PRI Coahuila sostuvo que la diferencia registrada en las urnas refleja una decisión clara del electorado y llamó a respetar los resultados oficiales.

PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas
Rubén Moreira presentó un exhorto para que las instituciones federales de salud fortalezcan el suministro de medicamentos en todo el país.

Rubén Moreira, diputado por Coahuila, demanda acciones urgentes para erradicar la escasez de medicinas en el sistema público
Personal municipal realizó una inspección y confirmó la acumulación de desechos en un sitio no autorizado.

Sancionan con 5 mil pesos a ciudadano por tirar escombro y basura en la colonia Morelos
Los ciudadanos señalan que el crecimiento urbano sin obras adecuadas de drenaje ha incrementado los riesgos durante cada temporada de lluvias.

Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas
Policía montada

Policía montada
Cabezazo

Cabezazo
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI