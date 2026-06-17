Saltillo se prepara para otra gran noche de futbol internacional en el FUTFEST 2026

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    Saltillo se prepara para otra gran noche de futbol internacional en el FUTFEST 2026
    Juegos mecánicos, concursos, videojuegos y torneos deportivos forman parte de la oferta del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el 19 de julio. CORTESÍA

El Biblioparque Norte será escenario de una nueva jornada del FUTFEST Saltillo 2026, con transmisiones de partidos internacionales, actividades deportivas y opciones de entretenimiento para todas las edades

Saltillo continúa viviendo el ambiente del futbol internacional con el FUTFEST 2026, evento que ha convertido al Biblioparque Norte en uno de los principales puntos de encuentro para familias, aficionados al deporte y visitantes que buscan una alternativa de entretenimiento durante esta temporada.

Para este jueves, el festival ofrecerá una programación especial que incluye la transmisión en pantalla gigante de dos encuentros internacionales. La jornada arrancará a las 16:00 horas con el partido entre las selecciones de Canadá y Catar, mientras que a las 19:00 horas se proyectará el segundo compromiso de México dentro del certamen, cuando enfrente a Corea del Sur.

$!La pantalla gigante instalada en el recinto permite a los aficionados seguir los encuentros internacionales en un ambiente de convivencia y entretenimiento.
La pantalla gigante instalada en el recinto permite a los aficionados seguir los encuentros internacionales en un ambiente de convivencia y entretenimiento. CORTESÍA

Las autoridades municipales recordaron que el festival permanecerá activo hasta el próximo 19 de julio, por lo que aún habrá diversas oportunidades para participar en las actividades programadas. El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital de venta de boletos, además de los puntos autorizados en establecimientos comerciales de la ciudad.

Con una combinación de deporte, recreación y convivencia, el FUTFEST Saltillo 2026 busca consolidarse como una de las principales opciones de entretenimiento familiar durante la temporada de verano en la capital coahuilense.

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Además de seguir las acciones sobre la cancha, quienes acudan al recinto podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades recreativas diseñadas para todas las edades. El espacio cuenta con áreas interactivas, concursos relacionados con el futbol, zonas para fotografías, videojuegos, juegos mecánicos y dinámicas organizadas por distintas marcas participantes.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que el festival se ha consolidado como una opción de convivencia para las familias saltillenses, al combinar deporte, entretenimiento y actividades recreativas en un mismo lugar.

El evento también mantiene una fuerte apuesta por la activación física. Como parte de su programa se desarrollan torneos de futbol 7, futbol playero, pádel y tenis, disciplinas que complementan una agenda integrada por más de 120 actividades deportivas y recreativas.

A lo largo de varias semanas, el FUTFEST ha reunido a cientos de asistentes interesados en seguir los encuentros internacionales en un ambiente familiar, acompañado de áreas gastronómicas y espacios para la adquisición de artículos alusivos al evento.

Las autoridades municipales recordaron que el festival permanecerá activo hasta el próximo 19 de julio, por lo que aún habrá diversas oportunidades para participar en las actividades programadas. El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital de venta de boletos, además de los puntos autorizados en establecimientos comerciales de la ciudad.

Con una combinación de deporte, recreación y convivencia, el FUTFEST Saltillo 2026 busca consolidarse como una de las principales opciones de entretenimiento familiar durante la temporada de verano en la capital coahuilense.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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