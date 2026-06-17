Destaca Sexta Zona Militar a Saltillo como ciudad referente en seguridad

El General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, destacó las condiciones de seguridad que prevalecen en Saltillo y atribuyó estos resultados a la coordinación entre las fuerzas municipales, estatales y federales. Lo anterior ocurrió durante la conferencia ”Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional”, impartida a 200 elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, como parte de las acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante su intervención, el mando militar afirmó que la capital coahuilense se mantiene como una de las ciudades más seguras del país y exhortó a los elementos de seguridad a preservar esta condición. “Saltillo es la capital más segura de México, según la ENSU. Esto se logra gracias a ustedes y es sumamente importante mantener esta condición, que es única en todo el país; se los puedo asegurar”, expresó. Quiroz Muñoz detalló que, junto con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, revisó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el INEGI.

De acuerdo con los datos citados durante la conferencia, Saltillo es actualmente la capital más segura del país. Además, cuenta con la segunda Policía Municipal más efectiva y la segunda corporación más confiable de México. La actividad se desarrolló en la sala Emilio J. Talamás y contó con la presencia del primer regidor del Ayuntamiento, Mario Mata Quintero, así como del delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera Ruiz.

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