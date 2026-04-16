Mirador 17/04/2026

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Opinión
/ 16 abril 2026
    Mirador 17/04/2026
    UNSPLASH

Aquel pintor notó con extrañeza que las cosas que pintaba desaparecían.

Pintó un búcaro con flores, y las flores y el búcaro desaparecieron.

Pintó la fuente del jardín, y la fuente desapareció también.

Intrigado, el pintor trazó en el lienzo la figura de las nubes que en ese momento pasaban por el cielo. En ese mismo instante, el cielo quedó completamente azul.

Todo eso asombró mucho al pintor. Se preguntó qué pasaría si pintaba el retrato de cierto pintor, rival de él, cuyos cuadros eran más apreciados que los suyos y alcanzaban mayor precio. Desechó el pensamiento, sin embargo, pues el hombre era el único sostén de sus ancianos padres.

La vida del pintor se complicó bastante. Todo lo que pintaba desaparecía. Su esposa, desconocedora de eso, se enfureció cuando él se negó a pintarla con sus hijos. Lo abandonó, y se llevó a los niños.

Al día siguiente el pintor hizo su autorretrato.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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