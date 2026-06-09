Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila

El alcalde Javier Díaz González informó que la modificación se complementa con los trabajos de ampliación vial y mejoramiento de infraestructura que se ejecutan en las inmediaciones del recinto ferial, de cara a las actividades programadas para el mes de octubre.

El Cabildo de Saltillo aprobó formalmente el cambio de nombre del bulevar Centenario de Torreón, en el tramo comprendido entre Fundadores y Valdés Sánchez, el cual pasará a denominarse bulevar Rodeo Saltillo, como parte de la reconfiguración de este sector.

“El Cabildo de Saltillo aprobó que esa parte, entre el bulevar Fundadores y Valdés Sánchez, tenga el nombre de bulevar Rodeo Saltillo. Entonces, ahí, como ustedes saben, hace algunos días estuvimos en una visita para supervisar todo lo que se está haciendo”, comentó.

Díaz González reconoció que el desarrollo de este proyecto genera inconvenientes temporales en la circulación debido al cierre parcial de carriles, por lo que solicitó la comprensión de la ciudadanía mientras concluyen las adecuaciones en la zona.

“Como todas las obras, tienen un beneficio muy importante cuando están terminadas; pero, en el transcurso de la construcción, rehabilitación o implementación de esta obra, se generan molestias. Pedirle a las y los saltillenses su paciencia”, manifestó.

Las modificaciones contemplan la creación de una nueva explanada peatonal en el centro del complejo, que funcionará como el acceso principal a las taquillas y permitirá ordenar el flujo de personas, evitando los cuellos de botella que ocurrían en las esquinas.

“Antes entrábamos únicamente por las esquinas; ahora vamos a entrar prácticamente por en medio del complejo, pero va a tener una explanada para poder contar con entrada y salida de personas, además de permitir dejar a las personas ahí”, precisó el alcalde.

Para mitigar la saturación vial en los alrededores de la Expo Coahuila, las autoridades estatales y municipales habilitarán estacionamientos remotos que operarán con un sistema de transporte interno para trasladar a los asistentes hacia el recinto principal.