Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila

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    Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
    Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre. GOOGLE MAPS

Además del cambio de nomenclatura, las autoridades implementarán un sistema de estacionamientos alternos con transporte de apoyo para disminuir la congestión vehicular

El Cabildo de Saltillo aprobó formalmente el cambio de nombre del bulevar Centenario de Torreón, en el tramo comprendido entre Fundadores y Valdés Sánchez, el cual pasará a denominarse bulevar Rodeo Saltillo, como parte de la reconfiguración de este sector.

El alcalde Javier Díaz González informó que la modificación se complementa con los trabajos de ampliación vial y mejoramiento de infraestructura que se ejecutan en las inmediaciones del recinto ferial, de cara a las actividades programadas para el mes de octubre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supervisan-pavimentacion-en-otilio-gonzalez-beneficiara-a-mas-de-100-mil-saltillenses-DE21259912

“El Cabildo de Saltillo aprobó que esa parte, entre el bulevar Fundadores y Valdés Sánchez, tenga el nombre de bulevar Rodeo Saltillo. Entonces, ahí, como ustedes saben, hace algunos días estuvimos en una visita para supervisar todo lo que se está haciendo”, comentó.

Díaz González reconoció que el desarrollo de este proyecto genera inconvenientes temporales en la circulación debido al cierre parcial de carriles, por lo que solicitó la comprensión de la ciudadanía mientras concluyen las adecuaciones en la zona.

“Como todas las obras, tienen un beneficio muy importante cuando están terminadas; pero, en el transcurso de la construcción, rehabilitación o implementación de esta obra, se generan molestias. Pedirle a las y los saltillenses su paciencia”, manifestó.

Las modificaciones contemplan la creación de una nueva explanada peatonal en el centro del complejo, que funcionará como el acceso principal a las taquillas y permitirá ordenar el flujo de personas, evitando los cuellos de botella que ocurrían en las esquinas.

“Antes entrábamos únicamente por las esquinas; ahora vamos a entrar prácticamente por en medio del complejo, pero va a tener una explanada para poder contar con entrada y salida de personas, además de permitir dejar a las personas ahí”, precisó el alcalde.

Para mitigar la saturación vial en los alrededores de la Expo Coahuila, las autoridades estatales y municipales habilitarán estacionamientos remotos que operarán con un sistema de transporte interno para trasladar a los asistentes hacia el recinto principal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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