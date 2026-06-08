Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?

Los Saraperos de Saltillo tendrán una importante representación en las votaciones para el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2026, luego de que nueve de sus jugadores fueran incluidos entre los candidatos para integrar los equipos que participarán en el clásico de media temporada que se celebrará del 26 al 28 de junio en Monterrey, Nuevo León. La LMB anunció este 8 de junio el arranque oficial de las votaciones para definir a los jugadores de posición que tomarán parte en la edición número 92 del Juego de Estrellas, un evento que reunirá nuevamente a las Estrellas de la LMB, conformadas por peloteros extranjeros, frente a la Selección Mexicana de Beisbol.

Entre los nominados del club saltillense aparecen el jardinero central Brandon Villarreal, los jardineros Danny Ortiz y Fernando Villegas, el campocorto Luis Guillorme, el segunda base Thairo Estrada, el tercera base Ramón Ríos, el primera base Christian Villanueva, el receptor Óscar Campos y el bateador designado Chris Carter.

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La presencia de nueve jugadores refleja el peso ofensivo y defensivo que varios elementos del Sarape han tenido durante la campaña 2026, pese al complicado momento que atraviesa la organización en la temporada de la Zona Norte. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de junio y serán los aficionados quienes tengan la última palabra para definir a los protagonistas del encuentro estelar. Los seguidores de la novena saltillense podrán apoyar a sus favoritos a través de la plataforma digital habilitada por la LMB. El Juego de Estrellas regresará a Monterrey después de una década de ausencia. La capital de Nuevo León recibirá por undécima ocasión el clásico de media temporada, consolidándose como una de las plazas históricas del beisbol mexicano. Además del partido principal programado para el domingo 28 de junio en el Walmart Park, el fin de semana incluirá el tradicional Derby de Jonrones, actividades especiales para aficionados y eventos alternos que forman parte de la celebración anual de la LMB. La edición de este año repetirá el formato implementado en 2025, enfrentando a la Selección Mexicana de Beisbol contra las Estrellas de la LMB. En la edición anterior, disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, la novena nacional se llevó la victoria por marcador de 4-3.

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La liga también confirmó que Lorenzo Bundy, manager bicampeón con los Diablos Rojos del México, dirigirá al conjunto de Estrellas de la LMB, mientras que Benjamín Gil volverá a encabezar a la Selección Mexicana. Los participantes del Home Run Derby serán revelados el 13 de junio, mientras que los rosters definitivos para el Juego de Estrellas se anunciarán el 14 y 15 de junio. Por lo pronto, la afición sarapera ya tiene a nueve candidatos para respaldar en busca de un lugar en la gran fiesta del beisbol mexicano.

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