Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios

Por: Farnaz Fassihi Cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán a finales de febrero, algunos opositores iraníes a la República Islámica esperaban que ello pusiera fin a décadas de gobierno teocrático que consideraban opresivo. Ahora, después de ataques devastadores y en medio de un alto al fuego tambaleante, esas esperanzas se han esfumado. El sentimiento de desilusión y desesperación ha ocupado su lugar, impulsado por las 1700 muertes de civiles que se han reportado, una destrucción vasta y un colapso económico que ha convertido la vida cotidiana en una lucha.

El alto al fuego ha proporcionado cierto alivio de las bombas, pero el domingo parecía aún más inestable después de que Irán lanzara una nueva andanada de misiles balísticos contra Israel. Funcionarios iraníes citaron ataques israelíes en Líbano, pero los ataques hicieron crecer el fantasma de las represalias israelíes contra Irán. Más allá de las escaramuzas militares, la guerra económica ha disparado los precios de los productos básicos. La paralización de industrias críticas y el cierre de facto del estrecho de Ormuz —una ruta comercial clave para la exportación más preciada de Irán, el petróleo— han sumido a la economía, ya de por sí atribulada, en una caída libre. Las conversaciones de paz intermitentes, junto con las proclamas estadounidenses de que la guerra ha terminado cuando no es así, han dejado a partidarios y detractores del gobierno confusos y ansiosos, según las entrevistas realizadas mediante aplicaciones de voz a más de 20 iraníes en Teherán, Isfahán, Ahvaz y Mashhad en los días previos a los ataques del domingo.

“Estoy enojada. Me siento sola”, dijo Kimia, diseñadora de 25 años, en una entrevista desde Teherán. “No le importamos al mundo en absoluto; solo nos ven como herramientas para la guerra y la negociación, pero somos seres humanos”. Para algunos de los que anhelaban un cambio de régimen, enterarse de que Israel y Estados Unidos habían planeado inicialmente instalar a un expresidente de línea dura, Mahmud Ahmadineyad, como nuevo gobernante del país fue una dolorosa humillación. En entrevistas y en publicaciones en las redes sociales, varios dijeron que la revelación del plan por The New York Times los hizo sentirse como espectadores en un juego geopolítico con repercusiones directas en sus vidas. El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo del país durante muchos años, murió en los ataques del primer día de la guerra, en febrero, y desde entonces ha sido sustituido por su hijo. “¿Para qué ha servido todo esto?”, preguntó Amirali, ingeniero de 62 años en Teherán, en una entrevista. “¿Bombardearon y destruyeron nuestro país, nuestros aeropuertos, carreteras y fábricas en nombre del cambio de régimen para que pudieran traer a Ahmadineyad? Esto demuestra que el objetivo nunca fue mejorar Irán ni darle libertad”. Como todos los iraníes entrevistados, Kimia y Amirali pidieron ser identificados solo por sus nombres de pila para evitar posibles represalias. Ha sido un año tumultuoso para los iraníes. Estados Unidos e Israel atacaron Irán por primera vez en junio de 2025 en una guerra breve; luego volvieron a atacar a partir de finales de febrero, y han acometido contra fábricas, aeropuertos, puertos marítimos, puentes, universidades y barrios residenciales densamente poblados. El presidente Donald Trump dijo que la guerra más reciente pretendía crear las condiciones para desplazar al régimen y garantizar que Irán nunca pudiera conseguir un arma nuclear. Las negociaciones para poner fin al conflicto parecen estar estancadas, y uno de los principales puntos de fricción es el estrecho de Ormuz. Irán desactivó el servicio de internet al público en general desde el comienzo de la guerra hasta finales de mayo, y para ello alegó razones de seguridad nacional. Ahora que más personas han vuelto a las redes sociales, muchas de ellas pueden comunicarse con el mundo y entre sí. Sus mensajes pintan un panorama desolador.

Un profesor jubilado en Teherán, crítico con el gobierno, dijo en una entrevista que la gente simplemente se había rendido respecto al cambio político y se enfocaba en sobrevivir un día tras otro. El gerente de una fábrica de botellas de plástico cerca de Mashhad dijo que habían suspendido la producción y cesado temporalmente a todos los empleados porque carecían de materias primas después de los ataques aéreos israelíes contra la industria petroquímica iraní. Un médico en Isfahán dijo que las farmacias estaban racionando los medicamentos y que el ministerio de salud había aconsejado a los médicos que recetaran solamente los medicamentos esenciales debido a la escasez.

Amin Afshar, director de la asociación de hemofilia de Irán, declaró recientemente a los medios de comunicación iraníes que el país no tenía reservas de los medicamentos que necesitaban las personas con este trastorno hemorrágico, y que importar medicamentos se había convertido en todo un reto. Las redes sociales en Irán están inundadas de tragedias. Una historia que se ha difundido ampliamente es la de Hamed Mirzaei, quien publicó que había perdido a 12 miembros de su familia en un ataque aéreo israelí en marzo contra la plaza Resalat, una zona residencial densamente poblada en Teherán. Mirzaei escribió que es el único sobreviviente del ataque en el que murieron su esposa (con quien llevaba un año casado), sus padres, abuelos, primos, un tío y otros familiares, según sus publicaciones en Instagram y los informes de los medios de comunicación iraníes. “Hasta el último día que esté vivo, no dejaré que sus nombres sean olvidados, hablaré de todos y cada uno de ustedes. No dejaré que mueran en vano”, escribió Mirzaei en una publicación en la que compartió las fotografías de su boda. Muchos iraníes —incluso quienes se han opuesto al régimen teocrático— dicen que desaprueban la guerra y que ya han sufrido suficiente. Cada vez más, consideran las negociaciones diplomáticas como un medio para estabilizar el país y la economía. “Ahora mismo, dadas las circunstancias, estoy definitivamente a favor de las negociaciones”, dijo Lida, de 44 años, una experta en medioambiente en Teherán que se ha opuesto al gobierno. “Hemos perdido muchas vidas y muchas de nuestras infraestructuras. Perdimos muchos recursos humanos y, para ser sincera, no creo que la guerra sea lo mejor para nosotros”. Los analistas afirman que los enormes ataques aéreos hicieron cambiar de opinión a muchos iraníes que inicialmente apoyaban la guerra. “Este es un momento en que los iraníes evalúan la realidad y calculan las cosas que han funcionado y las que no”, dijo Ellie Geranmayeh, integrante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Aceptar la resiliencia del régimen a pesar de todas tus esperanzas es un momento muy amargo de digerir para quienes se oponen al régimen. Podría decirse que ha dejado al régimen más poderoso de lo que era”. Los comentarios contradictorios de Trump sobre Irán han encendido aún más la confusión y la furia, dijeron analistas y varias personas entrevistadas. Al principio dijo que la ayuda para los manifestantes iraníes estaba en camino, y luego amenazó con aniquilar la ancestral civilización de Irán. El jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, Trump dijo que “sería un honor” reunirse con el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si se llegaba a un acuerdo con Teherán. Ese comentario se convirtió instantáneamente en titular de noticias en Irán, y la gente inundó las redes sociales con comentarios y bromas. Algunos hacían referencia al hecho de que no se ha visto al ayatolá en público desde que empezó la guerra. “Bueno, 90 millones de personas en Irán también quieren verlo, pero es una pena que no tengan esa fortuna. ¿Y ahora llega tarde y quiere ponerse al comienzo de la fila?”, escribió Ahmad Mosaddegh en las redes sociales. Pero a medida que la guerra se prolonga, algunos partidarios del gobierno también están perdiendo la paciencia con sus líderes.

Mehdi, empleado del gobierno de 52 años, relató en una entrevista que había asistido a concentraciones a favor del gobierno con su esposa y sus hijos. Pero dijo que se le acaba el sueldo a mediados de mes y que no puede permitirse comprar carne o pollo para alimentar a su familia. “Compré algunos comestibles fiados en una tienda de nuestro barrio; me dijo que pagara cuando cobrara mi sueldo”, dijo Mehdi. Cuando volvió para pagar, “la cuenta se había duplicado porque los precios de todo habían subido. Todo el mundo está enfadado por la economía y si el gobierno no arregla las cosas, habrá problemas”.