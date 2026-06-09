Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo

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    Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
    El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos. GENERADA POR IA

La administración reforzará la presencia de elementos en los alrededores del Biblioparque Norte y habilitará estacionamientos alternos para reducir afectaciones

El Gobierno municipal de Saltillo confirmó que el festival “Fut Fest”, organizado con motivo del Mundial de fútbol, cuenta con toda la documentación y los permisos necesarios para su operación a partir del 11 de junio.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, a diferencia de lo reportado en distintas sedes nacionales donde organismos deportivos han restringido eventos similares, la capital de Coahuila mantiene el orden administrativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supervisan-pavimentacion-en-otilio-gonzalez-beneficiara-a-mas-de-100-mil-saltillenses-DE21259912

“Aquí tenemos todo en regla con el Fut Fest. No tenemos ningún problema ni inconveniente porque, desgraciadamente, en otras partes del país está sucediendo que la misma FIFA no está permitiendo que se lleven a cabo los recintos”, apuntó el munícipe.

El festival, que coincidirá con una amplia agenda de más de 400 actividades culturales coordinadas con el Gobierno del Estado durante junio y julio, dispondrá de una oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento familiar.

“Nosotros tenemos todo en regla, en orden, para poder, a partir del 11 de junio, disfrutar la máxima justa deportiva del fútbol a nivel mundial y permitir que las familias de las y los saltillenses tengan un lugar para disfrutar los juegos”, expresó Díaz González.

Ante la preocupación de los residentes de las colonias Brisas Oriente, Brisas Poniente, Jardines Coloniales y Villa Vergel por el incremento del flujo vehicular, la administración local sostuvo reuniones vecinales para delinear los operativos viales correspondientes.

“Gente de nuestra administración tuvo una reunión con vecinas y vecinos de este sector de Saltillo, y lo que les preocupaba era poder contar con una gran cantidad de elementos de los agrupamientos, sobre todo de Tránsito, para poder controlar el tema”, detalló.

La Dirección de Seguridad Pública desplegará un estado de fuerza enfocado en agilizar los accesos al Biblioparque Norte y a los terrenos alternos habilitados como estacionamiento, con el fin de mantener la tranquilidad vial durante las semanas de actividad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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