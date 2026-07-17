Mirador 17/07/2026

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    Mirador 17/07/2026

La señora Woodrich estuvo a las puertas de la muerte. En el delirio de la fiebre se le presentó una visión

Me habría gustado conocer a Selma Woodrich.

Vivió a mediados del siglo antepasado en Virginia, Estados Unidos. Era blanca, de clase acomodada. Su religión y sus principios la hicieron ser enemiga de la esclavitud. Ayudó a un centenar de esclavos negros, fugitivos de las plantaciones sureñas, a llegar a Canadá. Descubierta, fue azotada por orden de un terrateniente. El hombre le hizo dar 21 latigazos, uno por cada esclavo que él había perdido. La señora Woodrich estuvo a las puertas de la muerte. En el delirio de la fiebre se le presentó una visión: subía al cielo por una escalera que tenía 100 peldaños, uno por cada esclavo que había ayudado a escapar.

Me habría gustado conocer a Selma Woodrich. Aprendió que el bien que hacemos nos lleva, por caminos misteriosos, a nuestro propio bien.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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