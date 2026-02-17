Mirador 18/02/2026

–¿Cómo puede ser actor? ¡No es vanidoso!

Eso dijo Gregory Peck hablando de Robert Duvall .

Fue memorable el debut de este actor en el cine. Hizo el papel de Boo Radley, el misterioso y solitario vecino del abogado Atticus Finch, encarnado por Peck, en una película igualmente inolvidable: “Matar un Ruiseñor”. Tras ese auspicioso principio, Duvall dio vida en la pantalla a cientos de personajes siempre con gran oficio y sensibilidad. Se le recuerda también como el prudente y mesurado consigliere de Marlon Brando en “El Padrino”. Haber ganado un Oscar no le quitó su modestia y sencillez.

Larga y fecunda vida vivió Robert Duvall, cuyo fallecimiento puso tristeza en los cinéfilos. Deja un rico legado de recuerdos y un ejemplo de profesionalidad. El cine de Hollywood debe homenaje a uno de los mejores intérpretes que en su ya larga historia ha tenido.

¡Hasta mañana!...