Mirador 18/02/2026

/ 17 febrero 2026
    EFE

Larga y fecunda vida vivió Robert Duvall, cuyo fallecimiento puso tristeza en los cinéfilos. Deja un rico legado de recuerdos y un ejemplo de profesionalidad

–¿Cómo puede ser actor? ¡No es vanidoso!

Eso dijo Gregory Peck hablando de Robert Duvall.

Fue memorable el debut de este actor en el cine. Hizo el papel de Boo Radley, el misterioso y solitario vecino del abogado Atticus Finch, encarnado por Peck, en una película igualmente inolvidable: “Matar un Ruiseñor”. Tras ese auspicioso principio, Duvall dio vida en la pantalla a cientos de personajes siempre con gran oficio y sensibilidad. Se le recuerda también como el prudente y mesurado consigliere de Marlon Brando en “El Padrino”. Haber ganado un Oscar no le quitó su modestia y sencillez.

Larga y fecunda vida vivió Robert Duvall, cuyo fallecimiento puso tristeza en los cinéfilos. Deja un rico legado de recuerdos y un ejemplo de profesionalidad. El cine de Hollywood debe homenaje a uno de los mejores intérpretes que en su ya larga historia ha tenido.

¡Hasta mañana!...

