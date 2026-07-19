Mirador 19/07/2026

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Opinión
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Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás criaturas: la posibilidad de escoger

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor se preguntó:

–¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente como humano?

Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad. Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás criaturas: la posibilidad de escoger.

Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez que escogió. Y desde entonces ha repetido su error –el de escoger mal– una y otra vez.

Aun así, Dios no le quitó su libertad.

Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.

Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada el hombre escogió el ser.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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