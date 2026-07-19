Mirador 19/07/2026
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Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás criaturas: la posibilidad de escoger
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor se preguntó:
–¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente como humano?
Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad. Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás criaturas: la posibilidad de escoger.
Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez que escogió. Y desde entonces ha repetido su error –el de escoger mal– una y otra vez.
Aun así, Dios no le quitó su libertad.
Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.
Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada el hombre escogió el ser.
¡Hasta mañana!...