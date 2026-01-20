Mirador 21/01/2026

Este amigo mío se pone pesado cuando bebe cuatro copas, y pesadísimo cuando se toma cinco

Anoche quizá se tomó seis. A nadie extrañará, por tanto, lo que dijo:

–Hasta hace poco tiempo mi iglesia, la católica , tenía el Cielo en monopolio. Los curas predicaban: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Yo, niño aún, me preguntaba: “¿Entonces a dónde irá Lichita, la sirvienta de casa, que era protestante, y no iba nunca a bailes, ni cantaba “Amor Perdido”, y leía la Biblia en sus escasos ratos libres, y era tan buena conmigo? ¿A dónde irá también mi tío Lalo, que hacía el bien a tantos pobres, y a mí me daba un peso de domingo cuando mi padre me daba sólo 10 centavos, pero era masón del grado no sé qué?

Concluyó:

–Entiendo que la Iglesia ha renunciado a ese monopolio celestial que mantuvo durante varios siglos. Las religiones cambian con el mundo, pero el mundo no cambia con las religiones.

Tras ese desolado pensamiento mi amigo se tomó otra copa. Yo me preocupé, no por el mundo ni por las religiones, sino por mi amigo. Que por las religiones y por el mundo se preocupen otros.

¡Hasta mañana!...