Mirador 21/01/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 20 enero 2026
    Mirador 21/01/2026

Las religiones cambian con el mundo, pero el mundo no cambia con las religiones

Este amigo mío se pone pesado cuando bebe cuatro copas, y pesadísimo cuando se toma cinco

Anoche quizá se tomó seis. A nadie extrañará, por tanto, lo que dijo:

–Hasta hace poco tiempo mi iglesia, la católica, tenía el Cielo en monopolio. Los curas predicaban: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Yo, niño aún, me preguntaba: “¿Entonces a dónde irá Lichita, la sirvienta de casa, que era protestante, y no iba nunca a bailes, ni cantaba “Amor Perdido”, y leía la Biblia en sus escasos ratos libres, y era tan buena conmigo? ¿A dónde irá también mi tío Lalo, que hacía el bien a tantos pobres, y a mí me daba un peso de domingo cuando mi padre me daba sólo 10 centavos, pero era masón del grado no sé qué?

Concluyó:

–Entiendo que la Iglesia ha renunciado a ese monopolio celestial que mantuvo durante varios siglos. Las religiones cambian con el mundo, pero el mundo no cambia con las religiones.

Tras ese desolado pensamiento mi amigo se tomó otra copa. Yo me preocupé, no por el mundo ni por las religiones, sino por mi amigo. Que por las religiones y por el mundo se preocupen otros.

¡Hasta mañana!...

Temas


Religión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades invitan a la ciudadanía a sumarse al pago de control vehicular.

Coahuila: Avanza 14% recaudación por control vehicular
Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila.

Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
Los resultados son producto del trabajo coordinado entre gobierno y sociedad, afirmó el comandante de la Sexta Zona Militar.

Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado
Fuerzas estadounidenses operarían en México para combatir al crimen organizado, de acuerdo con información de Anabel Hernández.

Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
A nivel municipal, en Saltillo el decrecimiento en personal ocupado fue de -17.6 por ciento, pasando 41 mil 375 en octubre a 34 mil 56 trabajadores en noviembre del 2025.

En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi
En el año 2025, en el estado en flotillas se vendieron 2 mil 955 unidades. FOTO:

Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre
Una pista en Tolucaracas

Una pista en Tolucaracas
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre