Mirador 21/12/2025 Opinión / 20 diciembre 2025 por Armando Fuentes Aguirre HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO Tiendas. Tiendas. Tiendas. Regalos. Regalos. Regalos. Compras. Compras. Compras. Dinero. Dinero. Dinero. San José le dijo a María: –Pensar que tú y yo empezamos todo esto, y ahora nadie nos lo reconoce. ¡Hasta mañana!... Armando Fuentes Aguirre Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas "Mirador", "De política y cosas peores".