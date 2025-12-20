Mirador 21/12/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

San José le dijo a María:

–Pensar que tú y yo empezamos todo esto, y ahora nadie nos lo reconoce.

¡Hasta mañana!...