Mirador 21/12/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Tiendas.

Regalos.

Compras.

Dinero.

San José le dijo a María:

–Pensar que tú y yo empezamos todo esto, y ahora nadie nos lo reconoce.

¡Hasta mañana!...

